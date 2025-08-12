به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد که ازسرگیری صادرات نفت، کلید حل ریشهای مشکلات حقوق و بودجه در اقلیم است و تلاشها برای آغاز دوباره صادرات نفت اقلیم ادامه دارد.
طالبانی که در جریان استقبال از «گوندالن گرین»، سرکنسول جدید آمریکا در اقلیم کردستان، به موضوعاتی از جمله تلاشها برای تشکیل دولت جدید اقلیم و ضرورت تشکیل آن در آینده نزدیک پرداخت.
وی با اشاره به توافقات اخیر میان اربیل و بغداد درباره ازسرگیری صادرات نفت و حل مشکلات حقوقبگیران، تأکید کرد که بازگشت صادرات نفت نهتنها برای تأمین بودجه بلکه برای رفع اساسی بحران پرداخت حقوق در اقلیم ضروری است.
