تولید نفت اقلیم کردستان به ۲۳۲ هزار بشکه در روز رسید؛ هنوز نفتی به بغداد تحویل نشده است

به گزارش کردپرس، شرکت «گلف کیستون» از آغاز دوباره تولید نفت در میدان شیخان خبر داد. در روزهای اخیر نیز شرکت «شاماران» اعلام کرده بود که فعالیت خود را در میادین آتروش و سرسنگ از سر گرفته است؛ میادینی که برخی از آن‌ها در پی حملات پهپادی اخیر آسیب دیده یا به‌عنوان اقدامی حفاظتی تعطیل شده بودند. این توقف‌ها باعث شده بود سطح تولید نفت اقلیم کردستان به حدود ۸۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد، اما با بازگشت شرکت‌ها به چرخه تولید، تولید روزانه به بیش از ۲۰۰ هزار بشکه رسیده و اکنون به ۲۳۲ هزار بشکه رسیده است.

علی حمه‌صالح، رئیس جنش موضع میهنی، گفت نفت تولیدی اقلیم در داخل فروخته می‌شود و هیچ آمادگی برای تحویل آن به عراق وجود ندارد. به گفته او، پیش‌تر دولت اقلیم تصمیم گرفته بود ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای داخلی را به بغداد ارسال نکند تا زمانی که دولت فدرال حقوق ماه ژوئن کارمندان اقلیم را پرداخت کند.

او افزود: امروز هر تن نفت خام شیخان به قیمت هر تُن ۲۳۰ دلار و نفت خورمله به قیمت هر تُن ۲۶۰ تا ۲۷۰ دلار به فروش رسیده است.

بر اساس توافق اخیر دولت فدرال و دولت اقلیم، تحویل ۲۳۰ هزار بشکه نفت و ۱۲۰ میلیارد دینار درآمد ماهانه غیرنفتی، دو بند اصلی توافق برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم از سوی بغداد است.

شاخوان عبدالله، نایب رئیس پارلمان عراق، نیز اعلام کرده بود که توافق بر سر پرونده نفت و درآمدهای داخلی گام مهمی بوده، اما طبق آخرین اطلاعات، اقلیم تاکنون هیچ نفتی به شرکت «سومو» تحویل نداده است. این در حالی است که وزارت نفت عراق و سومو آمادگی خود را برای دریافت هر مقدار نفت از اقلیم اعلام کرده‌اند.

دولت فدرال عراق بارها تأکید کرده که تا زمانی که اقلیم نفت و درآمدهای داخلی را تحویل ندهد، امکان پرداخت حقوق کارمندان وجود ندارد.