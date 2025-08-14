۲۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۵

بافل طالبانی: اطلاعی درمورد پرونده بازداشت شاسوار عبدالواحد ندارم

بافل طالبانی: اطلاعی درمورد پرونده بازداشت شاسوار عبدالواحد ندارم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بافل طالبانی در واکنش به پرسشی درباره بازداشت شاسوار عبدالواحد، ضمن ابراز بی‌اطلاعی، مسئولیت پاسخگویی را متوجه نخست‌وزیر و معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان دانست.

به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در پاسخ به پرسش مدیر مرکز میترو گفت از پرونده بازداشت شاسوار عبدالواحد اطلاعی ندارد و در این باره باید از مسرور بارزانی و قباد طالبانی سؤال شود.

رحمان غریب، مدیر مرکز میترو، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت که بافل طالبانی در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت شاسوار عبدالواحد گفته است: «من از پرونده بازداشت شاسوار عبدالواحد اطلاعی ندارم، از نخست‌وزیر مسرور بارزانی و معاون نخست‌وزیر قباد طالبانی بپرسید.»

به گفته رحمان غریب، بافل طالبانی همچنین با لحنی انتقادی پرسیده است: «چرا از من می‌پرسی؟».

