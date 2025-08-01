احزاب حاکم اقلیم کردستان حتی حاضر نیستند بخشی از درآمد مردم را تحویل بغداد دهند

به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در واکنش به وضعیت پرداخت نشدن حقوق ماه‌های ژوئن و ژوئیه گفت: دو حزب حاکم حتی حاضر نیستند ۵۰ هزار بشکه از مجموع ۳۰۰ هزار بشکه نفت اقلیم را به دولت فدرال تحویل دهند، تا بغداد در مقابل آن، حقوق مردم را تأمین کند.

به نوشته سایت خبری NRT، رئیس جنبش نسل نو بیان داشت که این دو حزب حاضر نیستند حتی مبلغ ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمد مردم را تحویل بغداد دهد، درآمدی که از مردم دزدیده اند و آن را تحویل نمی‌دهند تا بغداد درازای آن یک هزار میلیارد برای حقوق کارمندان ارسال کنند.

شاسوار عبدالواحد همچنین گفت که مشکل آب آشامیدنی در اربیل هنوز حل نشده و مردم با تانکرها آب تهیه می‌کنند. او هشدار داد که اگر این سبک حکومت‌داری ادامه یابد، اولین متضرر مردم خواهند بود.

او از مردم خواست در انتخابات شرکت کنند و گفت: «اگر مردم به نسل نو رأی دهند، نمایندگانش در بغداد حضور می‌یابند و وضعیت معیشتی مردم را بهتر می‌کنند. اما اگر رأی ندهند، اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان همچنان با مردم طبق خواسته خود رفتار خواهند کرد و وضعیت پس از انتخابات از حال نیز بدتر خواهد شد.»