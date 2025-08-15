محکومیت بازداشت رئیس جنبش نسل نو از سوی حزب شیوعی کردستان

به گزارش کردپرس، دفتر سیاسی حزب شیوعی کردستان در بیانیهای گفت: «شب ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ نیروهای پلیس سلیمانیه، شاسوار عبدالواحد را در منزلش بازداشت کردند و پس از چند ساعت، سخنگوی پلیس سلیمانیه در یک نشست خبری اعلام کرد که رئیس جنبش نسل نو بر اساس حکم دادگاه بازداشت شده است.»
در این بیانیه تأکید شده است: «شاسوار عبدالواحد که در فرآیند سیاسی اقلیم کردستان و عراق فعال است، نباید به این شکل با او رفتار میشد که با نیروهای مسلح و به اجبار بازداشت و روانه زندان گردد.»
حزب شیوعی کردستان که خود را نیرویی دموکراتیک و پایبند به اصل حاکمیت قانون معرفی میکند، از نهادهای قضایی و نیروهای امنیتی خواست در برخورد با همه طرفها و شهروندان به شکل برابر عمل کرده و از استفاده ابزاری از قانون و امنیت برای اختلافات سیاسی خودداری کنند.
این بیانیه اشاره دارد که پرونده مربوط به شاسوار عبدالواحد در سال ۲۰۱۹ ثبت شده و اکنون در حال رسیدگی قضایی است، در حالی که همزمان با روند انتخابات مجلس نمایندگان عراق جریان دارد. حزب شیوعی کردستان نحوه و زمان بازداشت رئیس نسل نو را نشانهای از دخالت نهادهای قضایی و اجرایی اقلیم کردستان در اختلافات سیاسی دانسته و خواستار فاصله گرفتن این نهادها از چنین رقابتهایی شده است.
