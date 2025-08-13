جزئیات بازداشت شاسوار عبدالواحد در سلیمانیه

به گزارش کردپرس، براساس نوشته‌ای از دادگاه تجدیدنظر منطقه سلیمانیه، بازداشت شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، ریشه در یک درخواست قانونی دارد که سابقه آن به سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد. در آن زمان، وی در غیاب خود به شش ماه حبس محکوم شده بود.

طبق سندی با عنوان «رأی محکومیت» که به امضای قاضی کمال رضایی رسیده است، شاسوار عبدالواحد بر اساس ماده ۴۳۱ قانون مجازات عراق شماره ۱۱ سال ۱۹۶۹ به شش ماه حبس محکوم شده و مدت بازداشت او در مرحله بازجویی از ۱۶ تا ۳۰ مه ۲۰۱۹ محاسبه شده است.

در این حکم همچنین دستور بازداشت شاکی برای حضور در دادگاه ویژه صادر شده و حکم مذکور که قابل تجدیدنظر بود، در ۳ اوت ۲۰۲۵ منتشر شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، متهم به دادگاه احضار شده اما از حضور امتناع کرده و در نتیجه، دادگاه کیفری شماره ۲ سلیمانیه حکم شش ماه زندان را به صورت غیابی علیه او صادر کرده است.

شاسوار عبدالواحد توسط نیروهای اداره پلیس سلیمانیه و به دستور قاضی بازداشت شده است.

شب گذشته سرکوت احمد، سخنگوی پلیس سلیمانیه، در یک نشست خبری اعلام کرد که این بازداشت با حکم قضایی انجام شده است.

در همین حال، سروه عبدالواحد، نماینده پارلمان و خواهر شاسوار عبدالواحد، پس از اعلام خبر بازداشت برادرش در سلیمانیه، دو حزب حاکم اقلیم را متهم کرد که بازداشت او «با انگیزه سیاسی» صورت گرفته و احضاریه قضایی پیشین علیه او وجود نداشته است.