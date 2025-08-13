به گزارش کردپرس، سروه عبدالواحد، رئیس فراکسیون نسل نو در پارلمان عراق، اعلام کرد که یک نیروی امنیتی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو را از منزلش به مکان نامعلومی ربوده است.

وی افزود: این اقدام به دستور بافل طالبانی و با هماهنگی مسرور بارزانی انجام شده است. به گفته سروه عبدالواحد، ادعای بازداشت به دلیل شکایت صحت ندارد و پیش‌تر نیز مطرح شدن موضوع صدور دستور بازداشت، واقعیت نداشته است.

او تأکید کرد که این اقدام ناشی از ترس مسئولان از مواضع شاسوار عبدالواحد بوده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر یک منبع امنیتی در سلیمانیه گفته بود شاسوار عبدالواحد روز سه‌شنبه ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ پس از بازگشت از بغداد، به دستور قاضی و توسط پلیس سلیمانیه بازداشت شده و نیروهای امنیتی ورودی‌های شهرک اَلمانی را برای جستجوی او مسدود کرده بودند.