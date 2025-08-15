۲۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۵

رئیس کمیته حقوق بشر در اقلیم کردستان:

شاسوار عبدالواحد را ملاقات کردیم تا از وضعیت او آگاه شویم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس کمیته حقوق بشر اقلیم کردستان اعلام کرد که با شاسوار عبدالواحد دیدار کرده تا از وضعیت او پس از بازداشت آگاه شود.

به گزارش کردپرس، مونا یاقو، رئیس کمیته حقوق بشر اقلیم کردستان، اعلام کرد که در سلیمانیه با شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، دیدار کرده تا از شرایط او پس از بازداشت آگاه شود.

این دیدار در حالی انجام شد که طی روزهای گذشته، نحوه بازداشت شاسوار عبدالواحد از سوی اتحاد اسلامی کردستان، حزب شیوعی کردستان و شماری از فعالان سیاسی و مدنی محکوم شده و خواستار آزادی فوری او شده‌اند. عبدالواحد شب ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ توسط پلیس سلیمانیه در منزلش بازداشت و طبق اعلام پلیس، این اقدام بر اساس حکم دادگاه صورت گرفته است.

