خورشید هرکی: امیدواریم شاسوار عبدالواحد هرچه زودتر آزاد شود

به گزارش کردپرس، عشیره هرکی موضع خود را درباره بازداشت شاسوار عبدالواحد اعلام کرده و می‌گویند در هر کجا که باشند، از او حمایت می‌کنند.

خورشید هرکی، از شخصیت‌های برجسته عشیره هرکی، در پیامی گفت: به عنوان عشیره هرکی در اقلیم کردستان موضع خود را درباره بازداشت شاسوار عبدالواحد اعلام می‌کنیم و امیدواریم او در سریع‌ترین زمان آزاد شود و قانون حاکم باشد.

در پیام عشیره هرکی همچنین آمده است که شاسوار عبدالواحد نقش مهمی در اقلیم کردستان دارد و آنها در هر جایی باشند، از او پشتیبانی می‌کنند.

این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، پیشتر در منزلش توسط نیروهای اتحادیه میهنی بدون اطلاع قبلی بازداشت شد؛ اقدامی که واکنش‌های داخلی و خارجی را به همراه داشته است.