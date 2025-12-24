مهاباد باید به هاب اقتصادی جنوب استان تبدیل شود

به گزارش کردپرس،محمدصادق امیرعشایری، گفت: مسئله اصلی در انتخابات پیشِرو، اعتماد مردم است و شهرداران و شوراها وظیفهای شرعی، سیاسی، اخلاقی و ملی بر عهده دارند تا با عملکرد مطلوب، امید و اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور را فراهم کنند.
امیر عشایری در ادامه گفت: در فرصت های سرمایه گذاری(اینوا) ۲ پروژه مهم توسط استاندار محترم در مهاباد با اعتبار هزار و صد میلیارد تومان در فاز اول کلنگ زنی شد.
مرتضی موحدنیا، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانغربی هم در این نشست گفت: اصلاح ورودیهای شهرها و جلب مشارکتهای مردمی، نیازمند تعامل مستمر و ارتباط نزدیک شهرداران با آحاد مردم است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانغربی گفت: امسال ۲۸۰ تن قیر رایگان در راستای توسعه و بهسازی معابر شهری به شهرداریهای مهاباد، گوگتپه و خلیفان اختصاص یافته است.
موحدنیا اظهار کرد: تخصیص قیر رایگان به شهرداریها نقش مهمی در تسریع اجرای پروژههای عمرانی، بهسازی معابر و ارتقای کیفیت خدمات شهری دارد و این میزان قیر در مناطق هدف برای آسفالت معابر اصلی و فرعی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در ادامه، آخرین وضعیت تحقق بودجههای عمرانی شهرداریهای سهگانه شهرستان مهاباد بررسی و مهمترین مطالبات مردمی درحوزه خدمات شهری، عمران و توسعه شهری تشریح شد.
در پایان این نشست، بر پیگیری مستمر مشکلات شهری، هماهنگی بیشتر میان دستگاهها و توجه جدی به خواستههای شهروندان بهعنوان مسیر اصلی توسعه متوازن شهرهای مهاباد، گوگتپه و خلیفان تأکید شد.
