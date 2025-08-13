به گزارش کردپرس تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، امضای یادداشت تفاهم امنیتی میان عراق و ایران را رد کرده و گفت: هر اقدامی که خلاف اهداف آمریکا باشد و مانع تقویت نهادهای امنیتی عراق شود، رد می‌کنیم.

بروس تأکید کرد: آمریکا از حاکمیت واقعی عراق حمایت می‌کند و نمی‌خواهد عراق به کشوری تحت نفوذ ایران تبدیل شود.

شایان ذکر است روز دوشنبه ۱۱ آگوست ۲۰۲۵، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بغداد با قاسم اعرجی مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد.طی سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق، تفاهم امنیتی مشترک بین ایران و عراق، با حضور محمد شیاع سودانی به امضای دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور امنیت ملی عراق رسید.