بازداشت شاسوار عبدالواحد سیاسی است و ما را متوقف نخواهد کرد

به گزارش کردپرس، نمایندگان جنبش نسل نو اعلام کردند بازداشت شاسوار عبدالواحد، رئیس این جنبش، اقدامی سیاسی است و در واکنش به ویدئویی انجام شده که عبدالواحد در آن هشدار داده بود اگر تا هفته آینده توافقات اجرا نشود، این جنبش «گام عملی» برخواهد داشت.

ریبوار اورحمان، عضو فراکسیون نسل نو، در یک نشست خبری گفت: «جنبش نسل نو برای حضور در برابر قاضی آماده بود، اما به شکل غیرقانونی از مسیر برده و به مکان نامعلومی منتقل شد.»

او خطاب به حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی گفت: «پیام ما این است که چه شاسوار عبدالواحد باشد چه نباشد، نسل نو با تمام توان در انتخابات آینده شرکت خواهد کرد.»

ریبوار اورحمان تأکید کرد: «همه می‌دانند این پرونده سیاسی است و در واکنش به ویدیوی شاسوار عبدالواحد شکل گرفته است.»

وی در ادامه گفت: «سلامت جانی شاسوار عبدالواحد بر عهده حزب دمکرات و اتحادیه میهنی است و مشخصاً بافل طالبانی، و این اقدام آنها با هدف ایجاد رعب در آستانه انتخابات انجام شده است.»