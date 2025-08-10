سه شرط بغداد برای ارسال حقوق کارمندان اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، نشست اخیر هیئت وزارت دارایی اقلیم کردستان با طیف سامی درباره موضوع حقوق و مستحقات مالی اقلیم به مدت نزدیک به دو ساعت ادامه داشت و در آن چند موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

زمن پرس نوشت: به گفته منابع حاضر، در این نشست بحث‌های فشرده‌ای پیرامون سه محور اصلی انجام شد که در صورت حل آنها، طیف سامی وعده ارسال حقوق را داده است. محور نخست، درخواست بغداد برای مشارکت بانک‌های «رشید» و «رافدین» در پروژه «حساب من» است که اقلیم کردستان نیز مشروط بر اجرای تدابیر لحاظ شده برای حساب من با آن موافقت کرده است.

محور دوم، مربوط به تخلفات در هزینه‌کرد بودجه جاری است که بغداد خواستار رفع آن‌ها شده است. محور سوم به موضوع درآمدهای داخلی مرتبط است؛ بغداد خواستار دریافت ۵۰ درصد کل درآمدهای داخلی اقلیم است، اما اقلیم این درخواست را مغایر قانون اساسی دانسته و بر اجرای آن طبق ماده ۲۱ قانون اساسی تأکید دارد.