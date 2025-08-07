علی حمه صالح: اقلیم آماده تحویل ۸۰ هزار بشکه نفت به بغداد نیست

بە گزارش کردپرس علی حمه صالح، رئیس موضع میهنی، عصر روز چهارشنبه، ۶ آگوست ۲۰۲۵ در بیانیهای اعلام کرد که وزارت نفت عراق برای دریافت ۸۰ هزار بشکه نفت روزانه از اقلیم آمادهسازی کرده بود، اما اقلیم به دلیل عدم اعلام رضایت شرکتها این کار را انجام نداده است.
سایت خبری آوینە نوشتە است کە این نماینده پارلمانی بر ضرورت آگاهی دولت اقلیم برای تحویل این میزان نفت به بغداد به منظور تأمین بودجه ششماهه تأکید کرد.
به گفته علی حمه صالح، در صورت تحویل این ۸۰ هزار بشکه نفت و ۱۲۰ میلیارد دینار درآمد داخلی، بودجه لازم برای پرداخت حقوق ماه ششم بهطور کامل تأمین خواهد شد.
او اشاره کرد که با فرض تداوم این روند از سوی اقلیم کردستان، بودجه تا یک سال دیگر نیز پایدار خواهد بود.
نظر شما