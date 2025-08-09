به گزارش کردپرس، ریباز حملان، اعلام کرد که فروش نفت هیچ درآمد مستقیمی برای اقلیم باقی نمی‌گذارد، تا به حساب وزارت دارایی اقلیم واریز شود. او افزود همه هزینه‌ها مشخص است و گزارش مالی ماهانه آن نیز تهیه و برای وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم ارسال می‌شود.

او که در برنامه‌ای از شبکه NRT شرکت کرده بود، درباره درآمدهای نفتی و غیرنفتی گفت: «تمامی درآمدهای داخلی تحت نظارت خزانه‌داری وابسته به وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم ثبت می‌شود و حسابرسی دقیق روی آن انجام می‌گیرد. صورت‌حساب ماهانه نیز تهیه شده و نسخه‌ای از آن برای نظارت مالی اقلیم، هیئت وزیران، و همچنین بغداد ارسال می‌شود.»

درخصوص درآمدهای نفتی نیز ریباز حملان گفت: «تمام صورت‌حساب‌های مربوط به فروش نفت برای وزارت دارایی اقلیم ارسال می‌شود، اما فروش نفت خود به خود درآمدی به حساب وزارت دارایی واریز نمی‌کند و چیزی از آن باقی نمی ماند؛ زیرا تمامی هزینه‌ها مشخص‌اند. بخش بزرگی از نفت تولیدی مستقیماً به شرکت‌های تولیدکننده داده می‌شود، بخشی دیگر نیز بابت تأمین گاز برای تولید برق صرف می‌شود و بخشی دیگر به وزارت منابع طبیعی اختصاص می‌یابد. تمام این موارد با جزئیات در صورت‌حساب ماهانه درج شده‌اند.»

او همچنین اظهار داشت: «حتی اگر وزیر محترمی بگوید که از جزئیات درآمد نفتی آگاه نیست، می‌تواند از وزارت دارایی نسخه‌ای از صورت‌حساب‌ها را بخواهد؛ این نسخه‌ها شامل تمام جزئیات‌اند و وزارت منابع طبیعی نیز هر ماهه آن‌ها را ارسال می‌کند.»

در پاسخ به این پرسش که اگر فروش نفت درآمدی ندارد، پس به نفع اقلیم است که میزان درخواستی بغداد را به آن تحویل دهد، ریباز حملان گفت: «بسیار خوب، ما نیز همین را گفته‌ایم. ما به توافق رسیدیم و گفتیم که روزانه ۲۸۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کنیم که ۵۰ هزار بشکه برای نیازهای داخلی است و ۲۳۰ هزار بشکه آن را تحویل شما (بغداد) می‌دهیم.»

او همچنین اضافه کرد: «در روز توافق، آن‌ها در چند میدان نفتی ما خسارات جدی وارد کردند؛ تجهیزات، پمپ‌ها و دستگاه‌هایی که برای استخراج استفاده می‌شد، آسیب دیدند. برخی میادین واقعاً مورد هدف مستقیم قرار نگرفتند، اما شرکت‌های بین‌المللی و اروپایی و آمریکایی، از ترس جان کارکنانشان، میدان‌ها را ترک کردند و اعلام کردند که به دلیل مسائل ایمنی، کار را متوقف می‌کنند.»