به گزارش کردپرس، عبدالغنی روز چهارشنبه ۶ آگوست ۲۰۲۵ در یک نشست خبری در استان کرکوک گفت: در حال حاضر روزانه ۱۳۰ هزار بشکه نفت در اقلیم کردستان تولید می‌شود و بر اساس توافق صورت‌گرفته، دولت عراق روزانه ۸۰ هزار بشکه از این نفت را تحویل خواهد گرفت و از طریق شرکت سومو صادر خواهد کرد.

او تأکید کرد: «بر اساس توافق، ۵۰ هزار بشکه از نفت تولیدی اقلیم نیز برای مصرف داخلی اقلیم در نظر گرفته شده است. این توافق تا پایان (ژوئیه ۲۰۲۶) معتبر خواهد بود.»

عبدالغنی در پاسخ به پرسشی درباره زمان دقیق آغاز صادرات گفت: «امروز یا فردا دریافت نفت اقلیم آغاز می‌شود و از طریق شرکت سومو به بندر جیهان ترکیه صادر خواهد شد.»

پیش‌تر، طبق توافق میان بغداد و اربیل، قرار بود اقلیم کردستان روزانه ۲۳۰ هزار بشکه نفت از طریق شرکت سومو صادر کند، اما به‌دلیل حملات پهپادی به تأسیسات نفتی، اقلیم اعلام کرده قادر به تأمین این میزان نیست.