اقلیم و بغداد؛ حل اختلاف نفتی و تشدید اختلاف بر سر درآمدهای غیرنفتی

به گزارش کردپرس، به نظر می‌رسد در گفت‌وگوهای میان اقلیم کردستان و بغداد برای حل‌وفصل پرونده بودجه و حقوق کارمندان، گره نفت در حال باز شدن است اما گره مربوط به درآمدهای غیرنفتی پیچیده‌تر شده است؛ موضوعی که هم یک منبع دولتی و هم یک منبع خارج از دولت بر آن تأکید کرده‌اند.

به نوشته رسانه تحلیل خبری پنجره، دکتر ریبوار کریم، نماینده پیشین پارلمان عراق، اعلام کرده است که بغداد پیشنهادی تازه به اقلیم داده است که بر اساس آن، «با وجود ادامه تولید نفت، ۵۰ هزار بشکه برای مصرف داخلی حفظ و مابقی تحویل شرکت سومو شود».

این سخنان همزمان با اظهارات حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، در کرکوک مطرح شد. او در یک نشست خبری گفت: «با اقلیم توافق کرده‌ایم که تولید نفت به ۱۳۰ هزار بشکه رسیده است که ۵۰ هزار بشکه آن برای مصرف داخلی و ۸۰ هزار بشکه آن تحویل ما داده می‌شود، در انبارها ذخیره شده و سپس از طریق بندر جیهان صادر می‌شود.»

در مقابل، یکی از وزرای دولت اقلیم که نخواست نامش فاش شود، تأکید کرد که مشکل اصلی در حال حاضر بر سر درآمدهای غیرنفتی است. این مقام اقلیم گفت: «دولت عراق می‌خواهد تمام درآمدهای داخلی از جمله گمرک، مالیات و عوارض تحویل داده شود اما دولت اقلیم با این درخواست موافق نیست؛ زیرا این به معنای بستن درِ دولت است.»

به گفته او، روند حل این پرونده به گونه‌ای است که در یک بخش به توافق و نزدیکی می‌رسند اما در بخش دیگر هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شود. این وزیر همچنین تصریح کرد که در مذاکرات هیچ اشاره‌ای به پرداخت حقوق کارمندان در ماه جاری نشده و افزود: «تلاش زیادی برای ارسال حقوق از سوی دولت عراق وجود دارد اما من شخصاً خوش‌بین نیستم و ناامیدم.»