بغداد تٲکید کرده که پرداخت حقوق کارمندان اقلیم منوط به تحویل نفت و درآمد داخلی است

به گزارش کردپرس، هریم کمال آغا رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان عراق، اعلام کرد: دولت فدرال برای پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان، دو شرط تعیین کرده است؛ نخست، واریز ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای داخلی اقلیم و دوم، تحویل نفت مشخص‌شده در توافق اخیر میان بغداد و اربیل.

او گفت: «بر اساس قانون بودجه، اقلیم موظف است روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، اما طبق توافق اخیر، میزان صادرات روزانه از اقلیم ۲۳۰ هزار بشکه تعیین شده که باید از طریق شرکت سومو انجام شود.»

هریم کمال آغا افزود: به دلیل حملات پهپادی اخیر به تأسیسات نفتی اقلیم، بغداد موافقت کرده که صرفاً نفت تولیدشده از سوی اقلیم تحویل داده شود، فارغ از اینکه میزان آن چقدر باشد.

وی همچنین درباره کمیته تحقیق تشکیل‌شده درباره حملات پهپادی گفت: «این کمیته کار خود را به پایان رسانده و به‌زودی با کمیته امنیتی اقلیم کردستان جلسه‌ای برگزار می‌کند. پس از آن، گزارش نهایی به نخست‌وزیر عراق ارائه خواهد شد.»

هریم کمال آغا تاکید کرد: «بر اساس تصمیم نخست‌وزیر، این گزارش باید به صورت عمومی اعلام شود.»