مبادلات تجاری عراق و آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۲۵/ تراز مثبت ۲.۴ میلیارد دلاری عراق

به گزارش کردپرس، بر اساس داده‌های رسمی گمرک ایالات متحده آمریکا، روند مبادلات تجاری میان بغداد و واشنگتن در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با کاهش قابل توجهی در ارزش صادرات آمریکا به عراق همراه بوده است.

سایت تحلیلی خبری دراومیدیا نوشت: صادرات عراق به آمریکا – که بخش اعظم آن را نفت خام تشکیل می‌دهد – در شش‌ماهه اول ۲۰۲۵ به ۳.۱ میلیارد دلار رسید.

حجم کل تجارت مستقیم میان دو کشور در همین مدت به ۳.۹ میلیارد دلار کاهش یافت.

با وجود کاهش در سطح مبادلات، تراز تجاری همچنان به سود عراق باقی مانده و به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است.

این در حالی است که صادرات آمریکا به عراق در برخی کالاها از جمله خودرو، دستگاه‌های الکترونیکی، میوه، خشکبار، فرآورده‌های غذایی و گوشت با افت قابل توجهی مواجه شده است. از سوی دیگر، واردات آمریکا از عراق که عمدتاً نفت خام را شامل می‌شود، نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

به طور خاص، صادرات نفت خام عراق به آمریکا نسبت به شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶ درصد و نسبت به شش‌ماهه دوم ۲۰۲۴ حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است. در حالی که در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ صادرات نفت عراق به آمریکا ۳.۶ میلیارد دلار بود، این رقم در نیمه دوم همان سال به ۳.۹ میلیارد دلار رسید. اما در نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۳.۱ میلیارد دلار سقوط کرد.

در بخش صادرات آمریکا به عراق، خودروها بزرگ‌ترین سهم را دارند و حدود ۲۶ درصد کل صادرات آمریکا به عراق را تشکیل می‌دهند. اما صادرات خودرو نیز کاهش یافته است؛ از ۲۶۸ میلیون دلار در نیمه نخست ۲۰۲۴ و ۲۴۴ میلیون دلار در نیمه دوم همان سال، به ۱۹۷ میلیون دلار در نیمه نخست ۲۰۲۵ رسیده است.

در مجموع، حجم تجارت مستقیم میان دو کشور از ۴.۵ میلیارد دلار در نیمه اول ۲۰۲۴ و ۴.۷ میلیارد دلار در نیمه دوم همان سال، به ۳.۹ میلیارد دلار در نیمه اول ۲۰۲۵ کاهش یافته است که معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد افت را نشان می‌دهد.

در نهایت، با وجود کاهش حجم مبادلات، تراز تجاری عراق در برابر آمریکا همچنان مثبت است، اما این مازاد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. تراز تجاری عراق با آمریکا از ۲.۸ میلیارد دلار در نیمه اول ۲۰۲۴ و ۳ میلیارد دلار در نیمه دوم همان سال، به ۲.۴ میلیارد دلار در نیمه اول ۲۰۲۵ کاهش یافته و به ترتیب ۱۸ درصد و ۳۰ درصد افت داشته است.