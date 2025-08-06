هیئت مالی اقلیم کردستان در بغداد؛ بررسی نهایی درآمد غیرنفتی با دولت عراق

به گزارش کردپرس، صبح روز چهارشنبه، ۶ آگوست ۲۰۲۵، یک هیئت مشترک از وزارت دارایی و دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان به بغداد رسید تا با هیئتی هم‌سطح از وزارت دارایی و دیوان نظارت مالی عراق دیدار و گفت‌وگو کند.

منبعی در وزارت دارایی عراق در گفتگو با کردستان24 گفت هدف این دیدار، تکمیل فعالیت‌های کمیته مشترکی است که برای بررسی درآمدهای غیر نفتی تشکیل شده و باید تا روز یک‌شنبه آینده، ۱۰ آگوست ۲۰۲۵، کار خود را به پایان برساند.

این در حالی است که پیشتر کابینه دولت عراق به ریاست نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی تشکیل جلسه داد و در بخشی از این نشست، موضوع حقوق کارمندان اقلیم کردستان و توافق اربیل و بغداد بر سر واگذاری نفت تولیدی و درآمدهای ناشی از آن بررسی شد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، در جلسه گذشته اعلام کرد که طبق بررسی‌های انجام‌شده، تولید نفت در میادین اقلیم کردستان به حدود ۱۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است. او از این میزان، خواستار واگذاری ۸۰ هزار بشکه به شرکت سومو برای صادرات و مصرف ۵۰ هزار بشکه برای نیازهای داخلی اقلیم شد.

در خصوص واگذاری درآمدهای نفتی نیز طیف سامی، وزیر دارایی عراق، اعلام کرد: «تاکنون گزارش نهایی کمیته‌های بررسی این پرونده به دست ما نرسیده تا به کابینه ارائه دهیم.» به همین دلیل، السودانی تصمیم گرفت مهلت کاری این کمیته‌ها را یک هفته دیگر تمدید کند تا پس از تکمیل بررسی‌ها، تصمیم نهایی درباره پرداخت حقوق اتخاذ شود.

قابل ذکر است که در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵، هیئت دولت عراق به‌صورت ویژه به بررسی موضوع نفت و حقوق کارکنان اقلیم پرداخت و با توافقی میان اربیل و بغداد موافقت کرد که بر اساس آن، اقلیم کردستان متعهد می‌شود ماهانه ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای نفتی و روزانه ۲۳۰ هزار بشکه نفت به دولت فدرال تحویل دهد. اما پس از حملات پهپادی به تأسیسات نفتی، سطح تولید کاهش یافته است.

اکنون طبق توافق جدید میان اربیل و بغداد، تا بازگشت سطح تولید نفت به میزان سابق، اقلیم کردستان روزانه حدود ۸۰ هزار بشکه نفت تولیدی خود را به شرکت سومو تحویل می‌دهد و در مقابل، دولت فدرال عراق پرداخت حقوق ماه مه و ماه‌های آتی کارکنان اقلیم را بر عهده خواهد گرفت.