تنش بر سر میراث ملی گرایی ترکی؛ نمایندگان MHP و حزب خوب دست به یقه شدند+ فیلم

به گزارش کردپرس، مذاکرات مربوط به پیشنهاد «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» (همان قانون چارچوب صلح) در کمیسیون عدالت مجلس ترکیه با مشاجره شدید میان آییوجه تورکش تاش، نماینده حزب خوب از آدانا و محمد لوند بلبل، نماینده حزب حرکت ملی از ساکاریا، همراه شد.
تنش هنگامی آغاز شد که تورکش تاش، دختر آلپارسلان تورکش، بنیانگذار و رهبر پیشین MHP، استفاده از میراث سیاسی پدرش برای توجیه سیاستهای کنونی حزب حرکت ملی را مورد انتقاد قرار داد.
نمیتوانند برای پاککردن کثافتکاریهای خود، تورکش را مانند سفیدکننده به کار بگیرند
او گفت: «هیچکس نمیتواند ادعا کند که حزب حرکت ملی از سال ۱۹۶۹ تاکنون همواره سیاستی ثابت را دنبال کرده است. سیاستی که تورکش تا سال ۱۹۹۷ در پیش گرفته بود، با مرگ او پایان یافت. ما برای رهبر جدید حزب احترام قائلیم؛ هرکس روش خودش را دارد، اما نمیتوان روش تورکش را با سیاستهای امروز یکسان دانست.»
تورکش تاش در ادامه با استفاده از تعبیری تند افزود: «نمیتوانند برای پاککردن کثافتکاریهای خود، تورکش را مانند سفیدکننده به کار بگیرند.»
مشاجره بر سر واژه «کثافتکاری»
محمد لوند بلبل در واکنش به این سخنان خطاب به تورکش تاش گفت: «مراقب حرفزدنت باش؛ کثافت خودت هستی. نمیتوانی اقدامات رهبر MHP را کثافت کاری بنامی.»
تورکش تاش نیز پاسخ داد که او به دولت باغچهلی «کثافت» نگفته و انتقادش متوجه استفاده از نام و میراث سیاسی پدرش برای توجیه سیاستهای کنونی بوده است.
بلبل سپس با بیان اینکه «ما مبارزه میکنیم تا هیچکس در این جهان نتواند تو را تهدید کند»، با مشت بر میز کوبید. بوراک دالگین، نماینده بالیک اسیر از حزب خوب، به رفتار او اعتراض کرد و پرسید: «چه کار میکنی؟»
پس از این اعتراض، بلبل از جای خود برخاست و بهسوی دالگین حرکت کرد، اما نمایندگان حزب خوب و MHP مانع نزدیکشدن آنها به یکدیگر شدند. در جریان ازدحام ایجادشده، نمایندگان دو طرف تلاش کردند تنش را مهار کنند.
در پی این درگیری، جنید یوکسل، رئیس کمیسیون عدالت، جلسه را برای مدتی کوتاه تعطیل کرد و بلبل که دیگر کنترلی روی خشم خود نداشت، نیز از سالن کمیسیون بیرون برده شد.
انتقاد از بررسی شتابزده قانون
تورکش تاش در بخش دیگری از سخنانش از تلاش برای پایاندادن به بررسی پیشنهاد قانون در یک روز انتقاد کرد و گفت نمیتواند درک کند چرا مذاکرات مربوط به قانونی با این درجه از اهمیت باید تنها در یک روز انجام شود.
او افزود: «قانونگذاری کاری جدی است و باید درباره آن فکر و بحث شود. فشار بهاندازهای زیاد بود که حتی نمیدانستم سخنانم را چگونه آغاز کنم.»
پیشنهاد «قانون چارچوب» پس از حدود ۱۸ ساعت مذاکره در کمیسیون عدالت تصویب شد، اما شیوه بررسی سریع آن و مشاجرات رخداده در جلسه، واکنشهایی را در میان نمایندگان مخالف برانگیخت.
انتقاد از خطاب محترمانه به اوجالان
نماینده حزب خوب همچنین از اینکه در نشست کمیسیون از رجب طیب اردوغان و عبدالله اوجالان با عنوان مشترک «جناب» (ترجمه عبارت سایین به معنای جناب یا گرامی) یاد شده بود، انتقاد کرد.
تورکش تاش گفت: «بهعنوان عضو مجلس ترکیه و شهروند این کشور، بهطور قاطع با قرارگرفتن رئیسجمهوری و فردی محکوم در پرونده تروریسم در یک سطح و خطابکردن هر دو با عنوان "جناب" مخالفم.»
او همچنین با انتقاد از پیشنهادهای پیشین برای دعوت از اوجالان به پارلمان پرسید: «او با چه عنوانی قرار است به مجلس ترکیه بیاید و سخنرانی کند؟ من بهطور کامل با این موضوع مخالفم.»
هزینه جان ِجانباختگان چند لیر است؟
تورکش تاش در ادامه به سخنان مطرحشده درباره هزینه اقتصادی چند دهه درگیری با PKK واکنش نشان داد و گفت نمیتوان تمامیت ارضی، ساختار یکپارچه کشور و جان نیروهای کشتهشده را با معیارهای مالی سنجید.
او خطاب به رئیس کمیسیون پرسید: «اگر با PKK مبارزه نمیشد، کشور تجزیه میشد و پرچم پایین آورده میشد، هزینه آن چقدر بود؟ قیمت این سرزمین چند لیر است؟ هزینه جانِ جانباختگان چند لیر است؟ ما دقیقاً چه چیزی را اندازه میگیریم؟»
وی افزود در انتخابات سال ۲۰۲۳، احزاب حاکم با تکیه بر سیاستهای امنیتی و هشدار درباره احتمال آزادی اوجالان و فعالیت اعضای PKK در شهرها از مردم رأی گرفتند، اما اکنون رویکرد متفاوتی در پیش گرفتهاند.
سیاست امروز را نمیتوان با سیاست تورکش یکسان دانست
تورکش تاش در پایان بار دیگر با استفاده از یک ضربالمثل ترکی تأکید کرد که هر رهبر شیوه سیاسی خاص خود را دارد، اما نمیتوان سیاست دولت باغچهلی را ادامه بدون تغییر سیاست آلپارسلان تورکش معرفی کرد.
او گفت: «روش تورکش و سیاست امروز را نمیتوان در یک کفه ترازو قرار داد. همچنین نمیتوانید اقدامات امروز خود را با استفاده از نام تورکش پاک و توجیه کنید.»
آلپارسلان تورکش بنیانگذار حزب حرکت ملی
گفتنی است، آلپارسلان تورکش سیاستمدار و نظامی ترکیه و بنیانگذار حزب حرکت ملی (MHP) بود که بهعنوان یکی از چهرههای اصلی جریان ملیگرای افراطی در ترکیه شناخته میشود. او در سال ۱۹۱۷ متولد شد و پس از فعالیت در ارتش و ورود به سیاست، نقش مهمی در شکلگیری ایدئولوژی «ملیگرایی ترک» و سازماندهی جریانهای راستگرای افراطی ایفا کرد. تورکش تا زمان مرگش در سال ۱۹۹۷ رهبر معنوی و سیاسی MHP باقی ماند و میراث فکری او همچنان در سیاست ترکیه، بهویژه در گفتمان حزب حرکت ملی و متحدانش، اثرگذار است
نظر شما