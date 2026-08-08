به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان به شبکه الجزیره گفت: ما از تلاشهای دولت عراق برای انحصار سلاح حمایت میکنیم. هیچ یک از طرفها برای پیوستن به جنگ به ما فشار نیاوردهاند و ما تمایلی نداریم که طرفی در هیچ یک از درگیریهای منطقه باشیم.
وی گفت: تنها هدف ما حفاظت از اقلیم کردستان و دور نگه داشتن آن از هرگونه درگیری است. اقلیم کردستان هدف بیش از هزار حمله با استفاده از موشک و پهپاد قرار گرفته است.
مسرور بارزانی گفت: ما هیچگونه رابطهای با اسرائیل نداریم و سیاست خارجی در حیطه اختیارات دولت فدرال است. ۱۰ سال است که هیچ نیروی آمریکایی در پایگاه هوایی حریر حضور ندارد.
وی گفت: ما رابطه خوبی با دمشق داریم که رو به گسترش است و روابطمان با ترکیه نیز بسیار خوب و مبتنی بر همکاری است.
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