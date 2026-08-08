تنش بر سر نام دمیرتاش در کمیسیون عدالت؛ او ابزار دست شما نیست + فیلم

به گزارش کردپرس، کمیسیون عدالت مجلس ترکیه برای بررسی پیشنهاد «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» (همان قانون چارچوب) تشکیل جلسه داد. در جریان این نشست، سخنان مراد امیر نایب‌رئیس فراکسیون حزب نو (حزب تازه تأسیس نمایندگان مستعفی حزب جمهوری خواه خلق/ CHP) درباره صلاح‌الدین دمیرتاش به مشاجره‌ای میان او و ساروخان اولوچ، نماینده دم پارتی از آنتالیا، منجر شد.

انتقاد از پخش‌نشدن زنده مذاکرات

مراد امیر در آغاز سخنان خود از پخش‌نشدن زنده مذاکرات کمیسیون از شبکه دولتی TRT و دیگر رسانه‌های تصویری انتقاد کرد.

او گفت نمی‌توان این اقدام را تنها به این دلیل که در نشست‌های گذشته نیز تکرار شده، رویه‌ای پذیرفته‌شده و دموکراتیک دانست: «اینکه چنین کاری بارها انجام شده، آن را دموکراتیک نمی‌کند؛ این رویکرد به‌شدت غیردموکراتیک است.»

هیچ‌کس نمی‌خواهد درگیری و خون‌ریزی ادامه یابد

امیر با تأکید بر اهمیت اراده سیاسی برای حل مسئله‌ای که سال‌ها در ترکیه ادامه داشته است، گفت: «در میان ۸۶ میلیون شهروند این کشور، هیچ‌کس نمی‌گوید این مسئله حل نشود، سلاح‌ها همچنان شلیک کنند و خون‌ریزی ادامه یابد.»

او استدلال کرد که مسئله کرد و مسئله درگیری تنها با تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون قابل حل است و تمرکز صرف بر زمین‌گذاشتن سلاح‌ها نمی‌تواند به راه‌حلی پایدار منجر شود.

نایب‌رئیس فراکسیون حزب نو افزود: «ما این رویکرد را که ابتدا این کار را انجام دهیم و بگوییم بدون دموکراسی و حاکمیت قانون نیز می‌شود، نپذیرفتیم.»

به گفته او، پیشنهاد قانون کنونی در حوزه دموکراسی، عدالت و تضمین‌های حقوقی، مقررات کافی در بر ندارد.

«ریشه مشکلات ما کمبود عدالت و دموکراسی است»

امیر عدالت و دموکراسی را مسئله مشترک تمامی شهروندان ترکیه دانست و گفت: «عدالت و دموکراسی مشکل همه ماست. مسئله ریشه‌ای نهفته در بطن مسئله کرد نیز همین است. در پس تمامی مشکلات کشور، بی‌عدالتی و کمبود دموکراسی قرار دارد.»

او همچنین از اقدامات حکومت علیه شهرداری‌های تحت مدیریت مخالفان انتقاد کرد و گفت استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضائی به موضوعی جدی برای بحث تبدیل شده و بازداشت موقت نیز در مواردی به ابزاری برای مجازات افراد بدل شده است.

طرح پرونده‌های دمیرتاش، یوکسک‌داغ و کاوالا

مراد امیر در ادامه مدعی شد احکام دادگاه قانون اساسی ترکیه و دادگاه حقوق بشر اروپا اجرا نمی‌شوند و در همین زمینه از پرونده‌های صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسک‌داغ، عثمان کاوالا و جان آتالای نام برد.

او با اشاره به ادامه حبس دمیرتاش خطاب به حکومت پرسید: «مشکل شما با صلاح‌الدین دمیرتاش چیست؟ آیا می‌خواهید با چنین رویکردی صلح را به ترکیه بیاورید و صلح اجتماعی را برقرار کنید؟»

امیر افزود: «اگر دولتی داشتیم که اندکی به قانون اساسی احترام می‌گذاشت، صلاح‌الدین دمیرتاش باید سال‌ها پیش آزاد می‌شد.»

اولوچ: دمیرتاش ابزار دست شما نیست

سخنان امیر درباره دمیرتاش با واکنش ساروخان اولوچ، نماینده دم پارتی، روبه‌رو شد.

اولوچ خطاب به او گفت: «دمیرتاش ابزار دست شما نیست. حرف های خود را حول محور دمیرتاش نزنید. او رفیق ماست؛ رفیق ما. سخنان خود را با استفاده از نام او تنظیم نکنید.»

در ادامه نشست نیز نمایندگان احزاب مختلف درباره محدوده «قانون چارچوب»، وضعیت حاکمیت قانون و ضرورت همراه‌شدن روند خلع سلاح با اصلاحات دموکراتیک با یکدیگر بحث کردند.