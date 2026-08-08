در ماه جولای در ترکیه 56 زن کشته شدند

به گزارش کردپرس، پلتفرم «ما قتل زنان را متوقف خواهیم کرد» (KCDP) گزارش ماه جولای درباره قتل زنان در ترکیه را منتشر کرد.
براساس این گزارش، در طول این ماه ۲۵ زن در ترکیه به قتل رسیدهاند و ۳۱ زن دیگر نیز بهطور مشکوک جان باختهاند.
چهار زن بهدلیل تصمیمگیری درباره زندگی خود، سه زن با ادعاهای مرتبط با مسائل اقتصادی و یک زن به بهانه «ایجاد سروصدا در خانه» به قتل رسیدهاند. علت قتل ۱۷ زن دیگر مشخص نشده است.
بیشتر زنان به دست همسران خود کشته شدند
از میان ۲۵ زن بهقتلرسیده، ۱۱ نفر به دست همسرانشان و سه نفر به دست مردانی که با آنها رابطه داشتند، کشته شدهاند.
همچنین دو زن به دست همسران سابق، دو زن به دست شریک عاطفی سابق، دو زن به دست بستگان و دو زن به دست افراد آشنا به قتل رسیدهاند. پدر، پسر و برادر قربانیان نیز هرکدام عامل قتل یک زن بودهاند.
خانه، محل قتل بیش از نیمی از قربانیان
براساس این گزارش، ۱۳ زن در خانههایشان، پنج زن در خیابان، دو زن در مکانی متروکه و یک زن در زمینی خالی به قتل رسیدهاند. محل قتل چهار زن دیگر مشخص نشده است.
از مجموع قربانیان، ۱۴ زن با سلاح گرم، شش زن با سلاح سرد و سه زن از طریق خفهکردن کشته شدهاند. دو زن دیگر نیز بر اثر ضربوجرح جان باختهاند.
پلتفرم «ما قتل زنان را متوقف خواهیم کرد» همچنین اعلام کرد مرگ ۳۱ زن در ماه جولای در شرایطی مشکوک رخ داده و چگونگی جانباختن آنان هنوز روشن نشده است.
لازم به ذکر است که پلتفرم «ما قتل زنان را متوقف خواهیم کرد» تنها قتل زنانی را در گزارش های خود می آورد که مرگ آنها رسانه ای شده است، به این ترتیب بساری از مرگ ها که در رسانه ها انتشار نیافته اند، همچنان جزو آمار قرار نمی گیرند و این آمار نشان دهنده عمق خشونت علیه زنان در ترکیه نیست.
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