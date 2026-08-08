انسجام و همدلی، پایه اصلی تاب آوری اجتماعی است

به گزارش کرد پرس، آرش زره تن لهونی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کردستان در سنندج، با اشاره به تجربه مدیریت استان در شرایط جنگی اخیر، گفت: همکاری، هم افزایی و هماهنگی دستگاه های مختلف نقش مهمی در افزایش ظرفیت جامعه برای عبور از شرایط بحرانی داشت و این تجربه نشان داد که هماهنگی میان دستگاه های اجرایی می تواند از بروز مشکلات گسترده در زمان بحران جلوگیری کند.

وی افزود: با تدبیر مجموعه مدیریت استان، در آن ایام قرارگاه اقتصادی تشکیل شد و با استفاده از اختیاراتی که دولت به استان ها داده بود، مدیریت شرایط اقتصادی و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی در اختیار این قرارگاه قرار گرفت؛ هدف از تشکیل این قرارگاه، تأمین و توزیع کالاهای اساسی، احصای نیازها، نظارت بر بازار و مدیریت منابع موجود در شرایط جنگی بود که با همکاری دستگاه های مختلف، کمبودی در تأمین کالاهای ضروری استان احساس نشد.

استاندار کردستان اظهار کرد: تعامل و همکاری دستگاه های متولی در مدیریت شرایط جنگی، بستر تاب آوری اجتماعی را فراهم کرد و فعالیت قرارگاه اقتصادی استان نیز تداوم خواهد داشت تا در صورت بروز شرایط بحرانی، آمادگی لازم برای مدیریت وضعیت و تأمین نیازهای مردم وجود داشته باشد.

زره تن لهونی ادامه داد: همچنین تقویت وحدت و انسجام ملی را از دیگر الزامات افزایش تاب آوری اجتماعی دانست و بر نقش فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و مسئولان در تقویت سرمایه های اجتماعی تأکید کرد.

معنویت رکن اصلی تاب آوری جامعه است

نماینده ولی فقیه در استان کردستان، در این نشست با تأکید بر نقش معنویت در افزایش تاب آوری اجتماعی، بیان کرد: تاب آوری جامعه اسلامی در گرو معنویت و امیدبخشی است و مسئولان باید در صحبت های خود از ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه پرهیز کنند.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی یادآور شد: سخنان مسئولان باید امیدوارانه و گره گشا باشد تا جامعه در میان انبوه اخبار و روایت های رسانه ای دچار سردرگمی و ناامیدی نشود.

وی گفت: مسئولان باید در کنار بازگویی پیشرفت های انقلاب، به تبیین مظلومیت ها نیز توجه کنند و زنده نگه داشتن یاد شهدایی که حتی پیکرشان نیز پیدا نشد، برای تقویت روحیه تاب آوری جامعه ضروری است.

نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: کشور به نقطه ای از پیشرفت رسیده که دشمن نه تنها نیروهای نظامی، بلکه دانشمندان کشور را نیز هدف قرار می دهد و دستیابی به اهداف بزرگ، هزینه هایی دارد که پذیرش آنها بخشی از فرآیند ایستادگی و تاب آوری است.

حجت الاسلام پورذهبی با اشاره به اهمیت وحدت در جامعه، اظهار کرد: وحدت باید مخلصانه و واقعی باشد و نباید صرفاً به شکل ظاهری و ریاکارانه جلوه داده شود.

وی تأکید کرد معیار جامعه در موضوع وحدت باید سیره و منش رهبر شهید و مقام معظم رهبری باشد و تقویت همدلی و انسجام اجتماعی باید با صداقت و دوری از اختلاف و تفرقه دنبال شود.

امیدآفرینی راهبرد مقابله با جنگ روانی دشمن است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان، تقویت امید در جامعه و جلوگیری از گسترش ناامیدی را یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با جنگ روانی دشمن و افزایش تاب آوری اجتماعی دانست.

محمد جباری ادامه داد: یکی از اهداف دشمنان در اعمال فشارهای اقتصادی، تحریم ها و اقدامات مختلف علیه کشور، تضعیف توان ایستادگی جامعه و کاهش تاب آوری اجتماعی است.

وی بیان کرد: دشمن طی سال های گذشته تلاش کرده با استفاده از ابزارهای مختلف، سرمایه اجتماعی را هدف قرار دهد و میان مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کند؛ بنابراین تقویت امید، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی باید به عنوان یک اولویت مورد توجه دستگاه های فرهنگی و اجرایی قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان همچنین با اشاره به نقش آموزش و پرورش، یادآور شد: معلمان و مدیران مدارس از مهم ترین عناصر تأثیرگذار بر نسل آینده هستند و نقش این مجموعه در افزایش قدرت تحلیل، امید و مقاومت اجتماعی دانش آموزان بسیار مهم است.

جباری با اشاره به ظرفیت سازمان های مردم نهاد، گفت: لازم است در حوزه تقویت امید و افزایش تاب آوری اجتماعی، تشکل های مردمی بیشتری شکل بگیرند و برای برخی از این مجموعه ها مأموریت های مشخص تعریف شود.

وی افزود: همان گونه که نسبت به مسائل محیط زیستی و برخی آسیب های اجتماعی مطالبه گری وجود دارد، باید برای امیدآفرینی، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی نیز مطالبه گری عمومی شکل گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان همچنین رسانه ها را در خط مقدم جنگ روایت ها دانست و اظهار کرد: فعالان رسانه ای نباید در این میدان تنها گذاشته شوند؛ رسانه ها باید ضمن انعکاس مشکلات و مطالبه گری، از انتشار مطالبی که بدون تحلیل صحیح موجب تشدید ناامیدی می شود پرهیز کنند و در کنار نقد منصفانه، واقعیت های مثبت و اقدامات انجام شده را نیز برای مردم بیان کنند.

استقامت مردم پشتوانه عبور از بحران هاست

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در این نشست با اشاره به موضوع تاب آوری و استقامت، بیان کرد: انقلاب اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته به عنوان یکی از موفق ترین انقلاب های جهان شناخته شده و این موفقیت مرهون پشتیبانی مردم، استقامت در برابر ناملایمات و وفاداری به امام راحل(ره) و رهبری است.

سردار جمشید رضایی ادامه داد: اگر این وفاداری و پایداری وجود نداشت، نظام اسلامی نمی توانست مسیر پرفراز و نشیب خود را طی کند و مردم ایران طی ۴۷ سال گذشته همواره پای انقلاب ایستاده اند.

وی یادآور شد: مردم با حضور مقتدرانه در میدان، حمایت از دیپلماسی کشور و پشتیبانی از دولت، قدرت و اراده خود را به رخ جهانیان کشانده اند و این حضور، یکی از جلوه های مهم استقامت اجتماعی به شمار می رود.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با تأکید بر نقش وحدت در موفقیت های کشور، گفت: آنچه این موفقیت ها را به ثمر رسانده، وحدت و انسجام میان مردم، دولت و ارکان مختلف جامعه بوده است.

رضایی فرهنگ جامعه را برگرفته از مکتب امام حسین(ع) دانست و افزود: این مکتب درس ایستادگی و کرامت را به ملت ایران آموخته است و فرهنگ مقاومت و استقامت می تواند در افزایش توان جامعه برای مواجهه با شرایط دشوار و حفظ انسجام اجتماعی نقش آفرین باشد.

بحران ها می توانند فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی باشند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، در این نشست با اشاره به پیامدهای شرایط دشوار، اظهار کرد: بحران ها همواره با هزینه ها و آسیب هایی همراه هستند، اما در کنار این آسیب ها، فرصت هایی نیز برای شناسایی ظرفیت های داخلی، تقویت اعتماد عمومی و افزایش امید در جامعه ایجاد می شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

علی اصغر دریایی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبری، ادامه داد: این حضور گسترده را می توان جلوه ای از وحدت، همدلی و تعلق مردم به آرمان های انقلاب دانست؛ رویدادی که نشان داد سرمایه اجتماعی کشور همچنان از ظرفیت بالایی برخوردار است و مردم در شرایط حساس می توانند نقش مؤثری در تقویت انسجام ملی ایفا کنند.

وی یادآور شد: حضور مردم در صحنه های حساس صرفاً یک حضور نمادین نیست، بلکه پیام روشنی درباره انسجام ملی و اراده عمومی برای دفاع از کشور دارد و همین همبستگی می تواند یکی از عوامل مهم بازدارندگی و افزایش قدرت ملی باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با تأکید بر ضرورت پرهیز از اختلاف و تفرقه، بیان کرد: زمانی که جامعه متحد و همدل باشد، تلاش های دشمن برای ایجاد شکاف اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی با شکست مواجه خواهد شد.

دریایی بر ضرورت استفاده از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی برای تقویت امید، اعتماد عمومی و همبستگی در جامعه تأکید کرد.