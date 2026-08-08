سرخط خبرهای ۱۷مرداد خبرگزاری کردپرس

دمیرتاش مشمول قانون آزادی نمیشود
ستوننویس روزنامه حریت و یکی از روزنامه نگارهایی که همیشه اردوغان را همراهی می کند در یادداشتی مدعی شد آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، در نشست هیئت مرکزی تصمیمگیری و مدیریت حزب عدالت و توسعه گفته است عبدالله اوجالان و صلاحالدین دمیرتاش از مقررات «قانون چارچوب» بهرهمند نخواهند شد.
ترکیه، عربستان و پاکستان «پیمان مکه» را امضا کردند؛ حمله به یک عضو، حمله به همه است
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در مکه توافقنامه دفاعی سهجانبهای را امضا کردند که بر اساس آن، حمله به هر یک از کشورهای عضو، حمله به تمامی طرفهای توافق تلقی خواهد شد.
ترفند الشرع برای مهار نیروهای کرد سوریه
تحلیل نشنال کانتکست نشان میدهد احمد الشرع با بازسازی ارتش سوریه در پی ادغام تدریجی نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختاری است که امکان حفظ فرماندهی مستقل را از آنها سلب میکند.
دیدار پشت درهای بسته؛ در دیدار اردوغان و باغچهلی چه گذشت؟
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، پس از ارائه پیشنهاد ۱۲ مادهای «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» به پارلمان، با دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی، دیدار کرد.
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