آری هرسین: مسئولیت وضعیت کنونی اقلیم بر عهده حزب دمکرات و اتحادیه میهنی است

به گزارش کردپرس، آری هرسین، مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان، با انتقاد از ادامه بن‌بست سیاسی در اقلیم کردستان و تشکیل‌نشدن کابینه دهم، مسئولیت وضعیت کنونی را متوجه حزب دمکرات و اتحادیه میهنی دانست و خواستار کنار گذاشتن مرزبندی‌های حزبی در راستای منافع مردم و خاک کردستان شد.

آری هرسین در اظهاراتی با عنوان «خوابی در سر دارم»، زندگی بدون اصول و آرمان را پوچ و تهی دانست و گفت رؤیای او، خوشبختی مردم و سربلندی خاک کردستان است.

او با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان گفت: «اقلیم کردستان در بن‌بست سیاسی به سر می‌برد» و مردم اقلیم زندگی روزمره خود را در شرایطی از اضطراب و انزوا سپری می‌کنند.

به گفته آری هرسین، وضعیت بازار نامناسب است و اقتصاد اقلیم کردستان پاسخگوی هزینه‌ها و نیازهای زندگی روزمره مردم نیست؛ به‌گونه‌ای که مردم نمی‌دانند زندگی‌شان به کدام سمت می‌رود.

مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات در ادامه تأکید کرد: «مسئولیت این وضعیت ناخوشایند و سنگین بر عهده ما، حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان است.»

آری هرسین با طرح پرسش‌هایی درباره آینده سیاسی کردستان گفت: «چه چیزی می‌تواند بالاتر از منافع ملت و خاک پاک کردستان باشد؟ چرا نمی‌توانیم برای بقای خود به‌عنوان یک ملت با یکدیگر به توافق برسیم؟ چه زمانی می‌خواهیم به ملتی متحد تبدیل شویم؟»

او همچنین نسبت به تداوم اختلافات میان نیروهای سیاسی کردستان انتقاد کرد و پرسید آیا مردم کردستان محکوم هستند که اشغالگران این سرزمین برای همیشه از آنها علیه یکدیگر استفاده کنند.

هرسین در بخش دیگری از اظهارات خود به تشکیل‌نشدن کابینه دهم اقلیم کردستان اشاره کرد و گفت نزدیک به دو سال است که این کابینه تشکیل نشده است.

او با اشاره به اختلافات بر سر سهم احزاب در دولت پرسید: «مشکل بر سر چیست؟ یک وزارتخانه یا دو وزارتخانه؟»

مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات همچنین گفت چرا برای یک‌بار هم که شده، خواست مردم محقق نشود و استاندار اربیل یا دهوک از اتحادیه میهنی و استاندار سلیمانیه یا حلبچه از حزب دمکرات نباشد.

او افزود: «یعنی اگر این اتفاق بیفتد، دنیا به آخر می‌رسد؟»

هرسین تأکید کرد که این موضوع درباره سایر مناطق و فرمانداری‌های اقلیم، از جمله رواندز، قلادزه، آکره، شقلاوه و کلار نیز صدق می‌کند.

او در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت مردم کردستان گفت: «ما و اتحادیه میهنی حق نداریم ملت کرد را تقسیم کنیم. ملت و میهن سرور و تاج سر هستند و حزب وسیله است.»

آری هرسین همچنین با اشاره به مواضع مسعود بارزانی گفت که رئیس حزب دمکرات همواره بر این موضوع تأکید کرده است. او همچنین با استناد به سخنان ملا مصطفی بارزانی افزود که افتخار یک انسان انقلابی و سیاستمدار، خدمتگزاری به ملت خود است.

وی در ادامه گفت: «چه خوشمان بیاید و چه تلخ باشد، ما و اتحادیه میهنی برادر واقعی یکدیگر هستیم؛ برادر ناتنی نیستیم.»

آری هرسین ناتوانی احزاب در خدمت به مردم را «عیبی بزرگ» دانست و در پایان گفت تنها دو راه وجود دارد: یا باید به شکست سیاسی خود اعتراف کرد و کردستان را به پنج بخش و دو اقلیم تقسیم کرد، یا شجاعانه در راستای منافع مردم و حاکمیت خاک کردستان، مرزهای حزبی را درهم شکست.

او تأکید کرد که چنین تصمیمی تنها از انسان‌های شجاع و اصول‌گرا برمی‌آید و در پایان گفت: «در زندگی‌ام تنها همین رویا را دارم و بس.»