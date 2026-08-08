به گزارش کردپرس، حسین بیله‌جان که ۳۲ سال است در زندان به سر می‌برد، هم‌اکنون در زندان بسته تیپ S شماره ۲ سینجان آنکارا نگهداری می‌شود. آزادی او با تصمیم‌های هیئت اداری و نظارت زندان به‌طور مکرر به تعویق افتاده است.

بیله‌جان سال ۱۹۹۴ بازداشت و از سوی دادگاه امنیت دولتی مالاتیا، که بعدها منحل شد، به حبس ابد محکوم شد. او در شرایط عادی باید پس از پایان دوره ۳۰ ساله اجرای حکم آزاد می‌شد، اما طی دو سال گذشته آزادی‌اش بدون ارائه دلیل مشخص و در دوره‌های سه تا شش‌ماهه به تعویق افتاده است.

خاتون‌گُل قاشقچی، خواهرزاده بیله‌جان، روز اول آگوست با او تلفنی گفت‌وگو کرده و درباره وضعیت جسمانی و روند جلوگیری از آزادی‌اش با خبرنگار مزوپوتامیا گفتگو کرد.

هیچ دلیل حقوقی مشخصی ارائه نمی‌کنند

خاتون‌گُل قاشقچی با بیان اینکه دوره اجرای حکم دایی‌اش مدت‌ها پیش پایان یافته است، گفت: «دایی من ۳۲ سال است که در زندان به سر می‌برد. در شرایط عادی دوره ۳۰ ساله محکومیتش تمام شده، اما دو سال است که با دلایل سلیقه‌ای آزادی او را به تعویق می‌اندازند. این تعویق‌ها گاهی دو ماه، سه ماه، چهار ماه و گاهی شش ماه است.»

او افزود نه به خانواده و نه به وکلای بیله‌جان هیچ دلیل حقوقی مشخصی درباره این تصمیم‌ها ارائه نشده و روند موجود در فضایی از ابهام کامل ادامه دارد.

خون‌ریزی معده کرده و دیگر توانی برایش نمانده است

به گفته خاتون‌گُل، وضعیت جسمانی بیله‌جان هر روز وخیم‌تر می‌شود و او در آخرین تماس تلفنی از ابتلا به مشکلات شدید جسمانی و خون‌ریزی معده خبر داده است: «تنها فرد خانواده هستم که به‌طور منظم با او صحبت می‌کنم و امور مربوط به وکلا و پرونده‌اش را پیگیری می‌کنم. در آخرین تماس تلفنی گفت که بیماری‌های سختی را پشت سر گذاشته و اخیراً نیز دچار خون‌ریزی معده شده است. دیگر توانی برایش باقی نمانده است.»

او به نقل از دایی خود افزود: «مرا از اینجا آزاد نمی‌کنند؛ به من می‌گویند تا اینجا نمیری، رهایت نمی‌کنیم.»

درخواست خانواده برای آزادی فوری بیله‌جان

خاتون‌گُل با اشاره به فاصله زیاد محل زندگی خانواده تا زندان سینجان گفت هزینه‌های رفت‌وآمد و دشواری پیگیری‌های حقوقی، فشار زیادی بر خانواده وارد کرده است. به گفته او، اعضای خانواده در بیرون از زندان نیز به‌دلیل پرونده بیله‌جان با تحقیقات، بازرسی‌ها و پرسش‌های مکرر مواجه می‌شوند.

خانواده بیله‌جان خواستار پایان‌دادن به تعویق‌های مکرر و آزادی فوری او با توجه به بیماری‌هایش شده‌اند.

خاتون‌گُل قاشقچی گفت: «او بیش از مدتی که باید، در زندان مانده است. تنها خواسته ما این است که با در نظر گرفتن وضعیت بیماری‌اش آزاد شود. اگر چند سال دیگر از عمرش باقی مانده، اجازه دهند این سال‌ها را در کنار خانواده‌اش سپری کند.»