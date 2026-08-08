آذربایجان غربی از اواسط هفته خنک می شود

به گزارش کردپرس، مهدی صابری با اعلام این خبر افزود: در شبانه روز گذشته با ادامه الگوهای تابستانه، شرایط پایداری و بدون بارشی در سطح استان رقم خورد که در برخی ساعات با وزش باد همراه بود.

او ادامه داد: کماکان این شرایط پایدار جوی تا اواسط روز دوشنبه هفته آینده ادامه خوادهد داشت که از بعد از ظهر روز دوشنبه با فعالیت امواج تراز میانی جو شرایط برای رشد ابر و رگبارهای باران توام با رعد و برق در برخی نقاط شمالی استان فراهم خواهد شد.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی بیان کرد: این شرایط ناپایدار در نواحی شمالی استان در ساعات بعد از ظهر از روز دوشنبه تا پایان هفته آینده ادامه خواهد داشت در حالیکه در سایر نقاط وزش باد پدیده غالب خواهد بود. همچنین از روز یکشنبه بر سرعت وزش باد بویژه در نیمه جنوبی استان افزوده شده و وزش باد نسبتا شدید در ساعات میانی روز سبب کاهش کیفیت هوا در مناطق مذکور می شود.

به گفته صابری؛ به لحاظ دمایی تا روز یکشنبه روند افزایش نسبی دما و روز دوشنبه روند کاهشی دما در سطح استان مورد انتظار است.

او ادامه داد: در بیست و چهار ساعت گذشته، ایستگاه باروق با ثبت بیشینه دمای ۳۷.۸ و شهرستان چالدران با ثبت کمینه دمای ۱۳.۳ بترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان اعلام شدند و دمای مرکز استان، اورمیه، دیروز در گرمترین ساعات ۳۳.۴ و دیشب در خنکترین ساعات ۱۷.۵ ثبت و گزارش شد.