کورتولموش: به زودی سلاح های خاموش خواهند شد و پروژه صلح به نتیجه خواهد رسید

به گزارش کردپرس، نُعمان کورتولموش در مراسم افتتاح سال تحصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ دانشگاه آدییامان که در سالن کنفرانس وحبی کوچ برگزار شد، با تأکید بر ایجاد صلح، حذف تروریسم و تضمین حقوق کردها در ترکیه، اعلام کرد: «پروژهای را که با حمایت مردم پیشبردیم بهزودی به نتیجه میرسانیم؛ اسلحهها ساکت خواهند شد، برادری و همبستگی حاکم خواهد بود.»
کورتولموش سپس با تأکید بر اهمیت موقعیت ژئوپلتیکی ترکیه بیان داشت که باید ترکیهای قدرتمند را در تمام عرصهها و با همراهی همه ساخت. او افزود: «قرن ترکیه، قرنی خواهد بود که علم، فرهنگ، هنر و حضور بینالمللی قوی را رقم میزند؛ اما در عین حال ناگزیر است قرنِ برادری نیز باشد. ما با جان و دل و تمام توان تلاش میکنیم تا قرن دوم جمهوریمان را قرن برادری بسازیم.»
رئیس مجلس ترکیه با اشاره به تأثیر تروریسم بر تاریخ پنجاه سالهٔ ترکیه گفت: «در بیستوچند سال گذشته، تروریسم بهعنوان ابزار گروههای امپریالیستی علیه این کشور به کار رفت؛ هدف جلوگیری از پیشروی ترکیه بود. ما امروز این بار با جدیت میگوییم اینبار ما پیروز خواهیم شد. یا ما پیروز خواهیم شد یا امپریالیستها؛ و به لطف خدا تسلیم نخواهیم شد.»
کورتولموش با اعلام اینکه از طریق کمیتهٔ «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» پروژهای را که به حمایت مردم تبدیل شده، به زودی به پایان خواهند رساند، اظهار داشت: «ترکیه دیگر آن روزها را پشت سر خواهد گذاشت؛ در این کشور اسلحهها خاموش خواهد شد، صلح، آرامش، اتحاد و همبستگی حاکم خواهد شد.»
او گفت: «تلاش ما با دقت، حساسیت و بلوغ دموکراتیک ادامه دارد؛ همهٔ احزاب بهجز یکی در مجلس حضور دارند و هر کس نظری دارد آن را با آرامش و احترام بیان میکند. هدف ما این است که ترور برای همیشه در ترکیه پایان یابد.»
کورتولموش در بخش دیگری از سخنانش گفت که تحقق برادری، برابری، عدالت و آزادی برای انسجام اجتماعی حیاتی است. او تأکید کرد: «هیچکس برتر از دیگری نیست؛ همه برابر آفریده شدهاند. ما موظفیم کشوری بسازیم که هر انسان در فرهنگ، دین و محیطش آزاد باشد.»
او افزود دانشگاهها، بهعنوان نیروی عظیم آموزشی با بیش از هفت میلیون دانشجو در بیش از ۲۰۰ مؤسسه، بخش عمدهای از تحقق این چشمانداز هستند. او گفت که ترکیه باید پیمان اجتماعی جدیدی را بهوجود آورد؛ پیمانی مبتنی بر اخلاق همبستگی و همیاری که تنها به متنهای روی کاغذ محدود نشود. دانشگاهیان، بهویژه در علوم اجتماعی، نقشی مهم در این فرایند دارند.
رئیس مجلس ترکیه در پایان افزود که ترکیه برای تضمین وحدت و برادریاش، از همه منتظر انجام وظیفه است. برنامهٔ مراسم با حضور استاندار آدییامان، شهردار، نمایندگان حزب عدالت و توسعه، رئیس دانشگاه و دیگر مسئولان و دانشجویان برگزار شد.
