پیام تازه کورتولموش درباره روند صلح؛ «مسئله تروریسم» در آستانه تعیین تکلیف

به گزارش کردپرس، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، در جریان سفر رسمی خود به هلسینکی، پایتخت فنلاند، با نمایندگان جامعه ترک‌های مقیم این کشور دیدار کرد و بخش مهمی از سخنان خود را به روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» اختصاص داد.

او با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای تقویت وحدت اجتماعی، برادری و پایان دادن به خشونت‌های ناشی از تروریسم گفت که در ماه‌های اخیر روند «ترکیه بدون تروریسم» با جدیت دنبال شده و کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» که با مشارکت احزاب سیاسی در پارلمان تشکیل شده بود، گزارش نهایی خود را آماده کرده است.

کورتولموش تأکید کرد: «گزارش این کمیسیون تهیه شده و سیاست نیز برای اجرای الزامات آن مسئولیت خود را انجام خواهد داد. امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مسئله را حل کنیم و یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی ترکیه را پشت سر بگذاریم.»

رئیس مجلس ترکیه با اشاره به «هزینه‌های انسانی و اقتصادی ناشی از تروریسم» در دهه‌های گذشته گفت هدف این روند، ساختن کشوری است که هیچ شهروندی قربانی تروریسم نشود و هیچ‌کس احساس نکند شهروند درجه دو است.

او افزود: «همگی شاهد خواهیم بود که بذرهای اختلاف و فتنه‌ای که تلاش شده میان مردم کاشته شود، به طور کامل از بین خواهد رفت. ما به عنوان اعضای یک سرزمین، فرهنگ و آینده مشترک، به تقویت وحدت ملی ادامه خواهیم داد.»

کورتولموش همچنین ابراز امیدواری کرد که با موفقیت روند «ترکیه بدون تروریسم»، پرونده‌ای که طی دهه‌های گذشته جان ده‌ها هزار نفر را گرفته و خسارت‌های اقتصادی سنگینی بر کشور تحمیل کرده است، برای همیشه بسته شود.

نکته قابل توجه در اظهارات کورتولموش، تداوم رویکرد دولت و حاکمیت ترکیه در پرهیز از به‌کارگیری اصطلاح «مسئله کُرد» است. او نیز همانند دیگر مقام‌های ارشد ترکیه، از عبارت‌هایی مانند «مسئله تروریسم»، «ترکیه بدون تروریسم» و «تقویت برادری و همبستگی ملی» استفاده کرد و هیچ اشاره مستقیمی به کُردها یا مطالبات سیاسی و فرهنگی آنان نداشت. این در حالی است که حدود یک سال و نیم از آغاز دور جدید تماس‌ها و مذاکرات میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (PKK)، می‌گذرد. با وجود پیشرفت روند گفت‌وگوها و تأکید مقامات بر پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه، روایت رسمی آنکارا همچنان این پرونده را در چارچوب «مبارزه با تروریسم» تعریف می‌کند و از توصیف آن به‌عنوان یک «مسئله کُردی» یا یک چالش سیاسی و هویتی پرهیز دارد؛ رویکردی که نشان می‌دهد حاکمیت ترکیه همچنان تلاش می‌کند روند جاری را در قالب تأمین امنیت، تحکیم وحدت ملی و پایان خشونت‌ها به افکار عمومی ارائه کند.