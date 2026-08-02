به گزارش کردپرس، جشنواره طبیعت و فرهنگ دپ ۲۰۲۶ که از سوی شهرداری دپ (کاراکوچان) در استان خارپت (الازیغ) برگزار می‌شود، با برنامه دنگ‌بژی در پارک مرکزی این شهرستان آغاز شد.

پریخانا شرنخی، هدیه آلکان، احمد خئی، حیدر قُلبی، خاله رستم و حکیمو از دنگ‌بژهایی بودند که در این مراسم آثار خود را اجرا کردند.

شهرداران مشترک دپ، ادا دورموش و جعفر اوغور، نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی و احزاب سیاسی و شمار زیادی از شهروندان در این برنامه حضور داشتند.

سخنرانان مراسم با اشاره به جایگاه دنگ‌بژی در فرهنگ کردی گفتند این سنت شفاهی، رنج‌ها، شادی‌ها و مقاومت‌های مردم را روایت می‌کند و برای حفظ و انتقال آن به نسل‌های آینده تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است.

پس از سخنرانی‌ها، برنامه دنگ‌بژی با حضور شرکت‌کنندگانی از گروه‌های سنی مختلف برگزار شد و با تشویق حاضران به پایان رسید.

برنامه‌های جشنواره فردا با برگزاری نشستی با عنوان «ارزیابی روند سیاسی» ادامه خواهد یافت. اوغور بایراک، عضو شورای حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، مدیریت این نشست را بر عهده دارد و آیلا آکات آتا، از فعالان جنبش زنان آزاد (TJA)، و ویسی آکتاش، عضو دبیرخانه امرالی، در آن سخنرانی خواهند کرد. همچنین کنسرت‌هایی در ادامه برنامه‌های جشنواره برگزار می‌شوند.