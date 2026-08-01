به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی در نشست ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان استان ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، از تلاش اعضای کارگروه و دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت نظارتهای مستمر و هدفمند در بازار تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع نانواییها و رسیدگی به تخلفات این حوزه، اظهار کرد: گزارشهای ارائهشده و پیشنهادهای مطرحشده در جلسه باید بهصورت کارشناسی بررسی و در کوتاهترین زمان ممکن برای تصمیمگیری نهایی آماده شود، زیرا ساماندهی وضعیت نانواییها از موضوعات مهم و مورد مطالبه جدی مردم است.
استاندار کرمانشاه نظارت را یکی از ارکان اصلی مدیریت بازار دانست و افزود: نظارت نباید صرفاً به انجام بازرسی محدود شود، بلکه باید آثار عملی در تنظیم بازار داشته باشد. بازرسیها باید به گونهای باشد که ناترازی میان عرضه و تقاضای کالاها را پیشبینی کرده و امکان برنامهریزی برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی را فراهم کند.
دکتر حبیبی با بیان اینکه مطالبه اصلی مردم از مسئولان، نظارت مؤثر بر بازار است، تصریح کرد: رصد، پایش و کنترل مستمر بازار باید بهگونهای انجام شود که مردم آثار آن را در تأمین کالاهای مورد نیاز خود احساس کنند. در این میان، نظارت بر شبکه توزیع کالاهای اساسی باید در اولویت قرار گیرد تا ضمن تأمین نیازهای عمومی، فشار بر اقشار کمدرآمد کاهش یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه نان کامل را گامی مهم در ارتقای سلامت عمومی جامعه عنوان کرد و گفت: توسعه تولید و مصرف نان کامل به معنای افزایش سطح سلامت مردم است و باید با جدیت دنبال شود.
استاندار کرمانشاه، کیفیت گندم، تولید آرد مناسب و آموزش نانوایان را سه پیشنیاز اصلی موفقیت طرح نان کامل برشمرد و افزود: خوشبختانه گندم تولیدی استان از کیفیت مطلوبی برخوردار است و حتی استانهای دیگر نیز متقاضی استفاده از آن هستند.
وی همچنین با تأکید بر نقش کارخانههای آرد در اجرای این طرح اظهار داشت: کارخانههای تولید آرد باید با همراهی و نظارت بیشتر، آرد مورد نیاز نان کامل را با کیفیت مناسب تأمین کنند، زیرا آینده تولید نان در کشور به سمت نان کامل حرکت خواهد کرد و این مسیر برای ارتقای سلامت جامعه اجتنابناپذیر است.
حبیبی آموزش نانوایان را از دیگر الزامات اجرای موفق این طرح دانست و خاطرنشان کرد: هر برنامه جدیدی ممکن است در ابتدا با مقاومتهایی همراه باشد، اما با استمرار، آموزش و فرهنگسازی، این مقاومتها کاهش یافته و زمینه استقبال بیشتر مردم و فعالان این حوزه فراهم خواهد شد.
وی همچنین بر تداوم نظارت دقیق، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و حمایت از اجرای طرح نان کامل تأکید کرد و خواستار تسریع در اقدامات اجرایی برای بهبود وضعیت بازار و ارتقای سلامت عمومی شد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه اجرای موفق طرح نان کامل نیازمند فرهنگسازی، آموزش و پیگیری مستمر است، گفت: نانوایان سالها به شیوه سنتی پخت نان عادت کردهاند و طبیعی است که در برابر هر تغییر، مقاومتهایی وجود داشته باشد، اما با آموزش، اقناع سازی و همراهی میتوان این مسیر را با موفقیت طی کرد.
حبیبی آموزش نانوایان را از الزامات اصلی اجرای این طرح دانست و افزود: برگزاری دورههای آموزشی برای خبازان ضروری است تا بتوانند نان کامل را با کیفیت مطلوب تولید کنند و زمینه استقبال بیشتر مردم از این محصول فراهم شود.
وی با اشاره به روند توسعه نانواییهای عرضهکننده نان کامل در استان اظهار کرد: اجرای این طرح با برنامهریزی مشخص در مرکز استان و شهرستانها در حال گسترش است و برای هر منطقه نیز اهداف سالانه تعیین شده است. این موضوع نشان میدهد که نان کامل به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و از استقبال مناسبی برخوردار است.
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