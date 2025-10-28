جشن زیتون در دریک با حضور هزاران تن و درخواست آزادی برای اوجالان برگزار شد

به گزارش کردپرس، هزاران نفر از مردم کردستان ترکیه با شرکت سومین جشنواره زیتون در شهرستان دریک (Dêrik) از توابع ماردین، در کنسرت هنرمندان زرو عباس و سورجیاندر گرد هم آمدند. شرکت‌کنندگان با پوشش‌های سنتی کردی و سر دادن شعارهایی در حمایت از عبدالله اوجالان و آزادی، فضای جشن را به یک گردهمایی فرهنگی و سیاسی تبدیل کردند. نمایندگان و رؤسای محلی دم پارتی نیز در این مراسم بر ضرورت برداشتن گام‌های فوری برای صلح و آزادی اوجالان تأکید کردند.

هزاران نفر از مردم در سومین دوره جشنواره زیتون که از سوی شهرداری دریک برگزار شد، در کنسرتی با حضور هنرمندان مشهور کردی زرو عباس و سورجیان شرکت کردند. زنان با لباس‌های محلی و رنگارنگ در این مراسم حضور چشمگیری داشتند و فضای جشن با موسیقی و شعارهای سیاسی در هم آمیخته بود.

در میان جمعیت، شعارهای «بژی سروک آپو» و «آزادی ما، آزادی اوجالان است» بارها طنین‌انداز شد. چنگیز تمِلی و سونگُل اوزباغچه‌چی، شهرداران هم‌ریاستی دریک نیز شرکت‌کنندگان را خوش‌آمد گفتند.

در ادامه، بریتـان گونش آلتین، نماینده حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) سخنرانی کرد و با اشاره به تصمیم اخیر جنبش آزادی کرد، گفت این جنبش با برداشتن گام‌های تاریخی می‌خواهد راه را برای صلح و دموکراسی باز کند. او تأکید کرد: «آزادی عبدالله اوجالان شرط اساسی این روند است. درهای امرالی باید هرچه زودتر باز شود. ما به آقای اوجالان اعتماد داریم و مردم می‌خواهند او را آزاد و فعال در روند صلح ببینند.»

پس از سخنرانی‌ها، هنرمندان زرو عباس و سورجیان روی صحنه رفتند و همراه با جمعیت ترانه‌های کردی اجرا کردند. در پایان برنامه نیز به نشانه قدردانی، گل‌هایی به هنرمندان اهدا شد.

این جشنواره، علاوه بر جنبه فرهنگی و هنری، بار دیگر به صحنه‌ای برای ابراز خواسته‌های سیاسی مردم کردستان درباره آزادی اوجالان و صلح در ترکیه تبدیل شد.