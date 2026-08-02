توافق عراق و ترکیه برای ازسرگیری صادرات نفت از مسیر بندر جیهان

به گزارش کردپرس، وزارت نفت عراق اعلام کرد بغداد و آنکارا توافقنامهای موقت به مدت یک سال برای ازسرگیری صادرات نفت خام عراق از طریق بندر جیهان ترکیه امضا کردهاند.
روداو نوشت: این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که «باسم محمد خضیر» وزیر نفت عراق در رأس هیاتی بلندپایه در سفری رسمی به ترکیه، توافقنامهای موقت با طرف ترک برای تداوم صادرات نفت خام عراق از مسیر جیهان امضا کرده است.
بر اساس این بیانیه، این توافق تنها به مدت یک سال اعتبار خواهد داشت و تا زمان دستیابی دو طرف به پیشنویس یک توافقنامه بلندمدت و جامع در حوزه انرژی، مبنای همکاری خواهد بود.
طبق این توافق، قرارداد از سوی شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) و شرکت نفت شمال از طرف عراق و شرکت «بوتاش» از طرف ترکیه امضا میشود و ظرفیت اولیه صادرات در آن، حداکثر ۷۵۰ هزار بشکه در روز تعیین شده است.
وزارت نفت عراق تأکید کرد که دستیابی به این ظرفیت منوط به بهبود شرایط امنیتی، ازسرگیری کامل تولید نفت در اقلیم کردستان و تکمیل زیرساختهای لجستیکی برای انتقال حجم بیشتری از نفت جنوب عراق به شمال کشور است.
این وزارتخانه همچنین از پیشرفت در اجرای یک پروژه راهبردی دیگر خبر داد و اعلام کرد اقدامات لازم برای آغاز اجرای خط لوله جدید «بصره–حدیثه–کرکوک–جیهان» با هدف افزایش ظرفیت صادرات نفت از طریق ترکیه در حال انجام است.
این توافق پس از پایان اعتبار توافقنامه خط لوله نفت خام میان عراق و ترکیه، که در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲ خورشیدی) امضا شده بود و بهطور رسمی در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (پنجم مرداد) منقضی شد، به دست آمده است.
پیشتر، «علی الزیدی» نخستوزیر عراق در جریان سفر خود به ترکیه در اواخر ماه ژوئیه با «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه درباره صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به ترکیه به توافق رسیده بود.
همزمان با این سفر نیز شرکت «بریتیش پترولیوم» (BP) اعلام کرد ۱۵ درصد از سهام خود در پروژه توسعه مجدد میدانهای نفتی کرکوک را به شرکت نفت ترکیه «TPAO» واگذار کرده است.
نظر شما