آغاز نهمین جشنواره فیلم مستند «فیلم آمد» با نمایش مستند «ژینوار» در دیاربکر+ فیلم و تصاویر

به گزارش کردپرس، نهمین دوره جشنواره فیلم مستند «فیلم آمد» در دیاربکر با نمایش مستند «ژینوار» افتتاح شد. این جشنواره با همکاری شهرداری پیاس (کایاپینار) و انجمن آکادمی سینمای خاورمیانه در مرکز کنگره چاند آمد برگزار شد و صدها تن، از جمله نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، در مراسم آغازین آن حضور یافتند.

در مراسم افتتاحیه، میر مصطفی بایدمیر از انجمن آکادمی سینمای خاورمیانه و عضو کمیته برگزاری، در سخنانی گفت: «در اینجا شاهد داستان‌های خود خواهیم بود. فیلم آمد زندگی را بر پرده می‌آورد. ما از تجملات سینمای نمایشی دوری می‌کنیم، اما نمی‌توانیم بدون یاد کردن از سری ثریا اُندر، ییلماز گونی و خلیل داغ، این جشنواره را آغاز کنیم. ما می‌دانیم که صلح را در این سرزمین حاکم خواهیم کرد و بی‌تردید پیروز خواهیم شد.» سخنان او بارها با شعار «شهید نامیرین» قطع شد و در پایان شعر «من آمدم» از محمت آکسوی را خواند.

در ادامه، بریوان گُلشن سنجار، شهردار مشترک پیاس (کایا پینار)، مستند را «صدای حقیقت» دانست و افزود: «فیلم آمد امید آینده را پیش چشم ما قرار می‌دهد. با وجود سیاست‌ انتصاب شهرداران دولتی (قیم ها) و انکار زبان و فرهنگ کُردی، این کار ادامه یافت. اگر زبان، فرهنگ و هنر یک ملت آزاد نباشد، آینده‌اش نیز آزاد نخواهد بود.» چنگیز دوندار دیگر شهردار مشترک، نیز با قدردانی از نهادهای پشتیبان، بر ایستادگی مردم کُرد در برابر سال‌ها سیاست همسان سازی (آسیمیلاسیون) تأکید کرد.

پس از سخنرانی‌ها، محمت آتلی هنرمند کُرد روی صحنه رفت و با اجرای قطعات موسیقی، شور و هیجان جشنواره را دوچندان کرد.

در بخش پایانی مراسم، مستند «ژینوار» ساخته نادیا درویش به نمایش درآمد. این فیلم به زندگی زنان در روستای زنانه ژینوار در کردستان سوریه پس از شکل گیری مدیرت خودگردان می‌پردازد و شامل مصاحبه‌هایی با زنان ساکن و تصاویری از کارهای جمعی آنان است. پیش از نمایش، پیام ویدئویی کارگردان پخش شد. او با تأکید بر نقش سینما در بیان اندیشه‌ها و احساسات گفت: «این مستند برای ما اهمیت داشت، زیرا روایتگر ساختن مکانی توسط زنان است؛ مکانی که از اتحاد اندیشه‌ها شکل گرفت و به منبعی برای توانمندسازی زنان بدل شد. با این اثر می‌خواهیم به زنان سراسر جهان برسیم.»

فیلم «ژینوار» با تشویق طولانی‌مدت تماشاگران همراه شد و نخستین روز جشنواره با شعار «ژن، ژیان، آزادی» به پایان رسید. این جشنواره تا ۳۰ سپتامبر ادامه خواهد داشت و در روزهای آتی در مرکز کنگره چاند آمد برنامه‌های متنوعی بین ساعت ۱۱ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.