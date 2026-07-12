جشنواره طبیعت و فرهنگ ارغوان در مالاتیا + فیلم

به گزارش کردپرس، نخستین جشنواره «طبیعت و فرهنگ» به همت پلتفرم طبیعت و فرهنگ ارغوان، متشکل از ۱۷ انجمن فعال در شهرستان آرگوان (ارغوان) و شهرهای مختلف، در محله روستایی بیرک از توابع آرگوانِ استان مالاتیا برگزار شد.

این جشنواره با شعار «قدرت ما، اتحاد ماست» و با حضور مرجان گل، رئیس مشترک انجمن‌های علوی دموکراتیک (DAD)، اعضای حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در مالاتیا و صدها نفر از ساکنان ارغوان برگزار شد.

جشنواره با اجرای گروه رقص محلی و نواختن سازهای سنتی آغاز شد و در ادامه، هنرمندان محلی با اجرای ترانه‌ها و مقام‌های فولکلور، فضایی فرهنگی و آیینی را برای حاضران رقم زدند. شرکت‌کنندگانی از آرگوان و شهرهای مختلف کردستان ترکیه نیز در این برنامه حضور داشتند.

مرجان گل، رئیس مشترک انجمن‌های علوی دموکراتیک، در سخنانی از احیای ارزش‌های فرهنگی و زبانی ابراز خرسندی کرد و گفت: «امروز شاهد بازگشت به ریشه‌های خود بودیم. هنرمندان کرد آثارشان را به زبان کردی اجرا کردند و کسانی که پشت تریبون قرار گرفتند، با گویش کردیِ مالاتیا سخن گفتند. شصت تا هفتاد سال پیش، آیین‌های مذهبی خود را با زبان، فرهنگ و باورهای خود برگزار می‌کردیم، اما سال‌ها از این هویت دور شدیم. امروز بار دیگر به ریشه‌هایمان بازگشتیم.»

او با اشاره به تاریخ علویان در ترکیه افزود: «علویان در این سرزمین هزینه‌های سنگینی پرداختند. در مالاتیا، سیواس و چوروم هدف حملات و کشتار قرار گرفتند، اما نتوانستند ما را از میان ببرند. امروز علویان همچنان اینجا هستند، آیین خود را حفظ کرده‌اند و بر ریشه‌های فرهنگی و اعتقادی خود ایستاده‌اند.»

پس از سخنرانی‌ها، شرکت‌کنندگان با اجرای ترانه‌های کردی و ترکی از سوی هنرمندان محلی به رقص و پایکوبی پرداختند و نخستین جشنواره طبیعت و فرهنگ ارغوان با اجرای رقص‌های دسته‌جمعی به پایان رسید.