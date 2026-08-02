توسعه کردستان از مسیر تقویت دانشگاه می گذرد

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه شورای دانشگاه و هیات رییسه دانشگاه کردستان، جایگاه علمی این دانشگاه را در میان دانشگاه های جامع کشور، حاصل تلاش های ارزشمند اعضای هیأت علمی، استادان، کارکنان و مدیریت دانشگاه دانست و گفت: دانشگاه کردستان امروز یکی از سرمایه های ارزشمند علمی استان است و باید از این ظرفیت در مسیر توسعه و حل مسائل استان بیش از گذشته بهره گرفت.

وی با قدردانی از دغدغه مندی استادان برای مشارکت در پیشرفت استان، افزود: برنامه ریزی هایی برای حضور اعضای هیأت علمی در کارگروه های تخصصی استانداری انجام شده بود تا از دانش و تجربه آنان در تصمیم سازی ها استفاده شود، اما شرایط ناشی از جنگ و تحولات اخیر، اجرای این برنامه ها را به تعویق انداخت.

استاندار کردستان با استقبال از ورود دانشگاه کردستان به حوزه هوش مصنوعی، این اقدام را گامی ارزشمند در مسیر آینده نگری علمی دانست و اظهار کرد: باید از توان علمی دانشگاه برای توسعه فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و ارتقای خدمات در دستگاه های اجرایی استان بهره گیری شود.

لهونی با اشاره به برخی محدودیت های زیرساختی و تجهیزاتی دانشگاه کردستان، ادامه داد: هرچند این دانشگاه از نظر فضا و امکانات با برخی دانشگاه های کشور فاصله دارد، اما برخورداری از استادان برجسته، اعضای هیأت علمی توانمند و نیروهای متخصص، آن را به یکی از مراکز علمی اثرگذار کشور تبدیل کرده و نقش مهمی در ارتقای سطح علمی استان ایفا کرده است.

وی درباره مشکلات اعتباری دانشگاه نیز بیان کرد: اعتبارات دانشگاه ها ملی است و با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت های مالی ناشی از جنگ، دولت با دشواری های متعددی در تأمین منابع روبه روست، اما در چارچوب اختیارات استان، از هیچ کمکی برای رفع موانع پیش روی دانشگاه دریغ نخواهیم کرد.

استاندار کردستان تسهیل در صدور مجوزهای مورد نیاز دانشگاه و پیگیری موضوع تأمین مسکن اعضای هیأت علمی را از اولویت های استانداری عنوان کرد و یادآور شد: این موضوعات با جدیت دنبال خواهد شد.

لهونی همچنین در خصوص مولدسازی اموال مازاد دانشگاه، بر لزوم تشکیل کمیته ای متشکل از اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه برای شناسایی دقیق ظرفیت ها و نظارت بر این فرآیند تأکید کرد و گفت: استانداری نیز در چارچوب اختیارات قانونی، برای ایجاد ارزش افزوده و بهره برداری بهتر از این ظرفیت ها همکاری خواهد کرد.