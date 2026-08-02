سازه باغ عزیزآقا و چند نکته در خصوص جوابیه اداره اوقاف مهاباد

به گزارش کردپرس، در ادامه موضوع داغ این روزهای مهاباد پیرامون ساخت و سازی که در اراضی موقوفه "حاج صالح شاطری" معروف به باغ "عزیز آقا" شکل گرفته است، اداره اوقاف و امور خیریه مهاباد جوابیه ایی برای خبرگزاری کردپرس ارسال کرد، اما نظر به بند اول این جوابیه چند نکته وجود دارد.

اداره اوقاف در بند اول جوابیه آورد؛ «در راستای بهرەوری بهینه از موقوفات صورت پذیرفته فارغ از ماده ۱۴ قانون زمین شهری این پروژه دقیقاً منطبق بر «صفحه ۹۱ بند ۴ طرح جامع تفصیلی شهرستان مهاباد» است که در آن صراحتاً به مالکین باغهای واقع در محدوده شهری اجازه میدهد تا سقف ۵ درصد از سطح عرصه را به کاربری های انتفاعی، گردشگری و رستوران اختصاص دهند. این اداره، بعنوان متولی موقوفه، در جهت اجرای نیات واقفین و توسعه ظرفیتهای گردشگری و خدماتی منطقه از این حق قانونی خود استفاده نموده است».

در واقع استناد این اداره به «صفحه ۹۱ بند ۴ طرح جامع تفصیلی شهرستان مهاباد»( البته طرح جامع تفصیلی شهری و نه شهرستان) برای تایید اقدامات انجام گرفته و قانونی بودن ساخت و ساز مذکور صحیح نیست و با اندکی مطالعه متوجه خواهید شد که بند ٤ مذکور مورد اشاره اداره اوقاف در خصوص ضوابط و مقررات کاربری پارک ها است و نه فضای سبز عمومی و یا حتی باغات!

اداره اوقاف در ادامه با استناد به ضوابط مندرج در بخش «کاربری پارک» (صفحه ۹۱ طرح تفصیلی شهر مهاباد)، از مجاز بودن ساخت و ساز تا سقف ٥ درصد برای یک ساختمان تجاری خبر می دهد جدا از این که توجیهی برای کل پروژه وجود ندارد چرا که کاربری مذکور( فضای سبز عمومی) اصلا اجازه ساخت مراکز تجاری و حتی مسکونی را هم نمی دهد و صرف وجود کلمه فضای سبز در بند مورد اشاره اداره اوقاف تغییری در اصل موضوع ایجاد نمی کند.

در مورد قطع درختان در باغ مذکور هم در جوابیه اداره اوقاف این موضوع تکذیب شده است کما اینکه شهردار مهاباد هم در این خصوص پیشتر اظهار بی اطلاعی کرده بود اما تصاویر هوایی سال های اخیر به وضوح از کاهش حجم درختان خبر می دهد و این موضوع که چه کسانی اقدام به قطع درختان کرده اند و چند اصله درخت قطع شده، نیازمند بررسی های بیشتر و کارشناسانه است.

همچنین علیرغم اینکه طومار عظیم مردمی علیه ساخت و ساز مذکور شکل گرفته بود و حساسیت موضوع بالا رفته بود لذا خبرنگار کردپرس طی تماسی با اداره راه و شهرسازی مهاباد به عنوان نهاد نظارتی تماس گرفت اما رییس اداره اعلام کرد «از جزئیات پرونده اطلاعی ندارد و شکایتی در این خصوص به اداره واصل نشده است». این مسئله اما با وجود رسانه ای شدن و تهیه طومار فعالان مدنی، نقش نظارتی راه و شهرسازی را برجسته می کند حتی اگر هیچگونه اعتراضی هم به این اداره واصل نشده باشد.

در ادامه خبرنگار کردپرس با اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی تماس گرفت و پیمان آرامون مدیر کل اداره خواستار ارائه جزئیات موضوع شده و وعده پیگیری داد.

آرامون با اشاره به اهمیت نقش نظارتی این اداره به کردپرس گفت: «در هر مورد که تخلفی صورت گرفته باشد، راه و شهرسازی ملزم به ورود به مسئله است و اگر گزارشی هم به اداره ارسال شود این موضوع پیگیری می شود».

در همین راستا خبرنگار کردپرس با توجه به حساسیت موضوع و موقوفه بودن اراضی مذکور خواستار گفت و گو با امام جمعه شهرستان مهاباد هم شد که متاسفانه تلاش ها در این خصوص بدون نتیجه ماند!

به هر روی عملیات عمرانی ساخت و سازی که روی نقشه قرار بود یک سازه سبک باشد، اما در نهایت روی زمین به یک سازه بتنی بزرگ تبدیل شد و طبق هیچکدام از ضوابط طرح تفصیلی شهری از صدور پروانه تا ساخت و سازش تایید نمی شود؛ در حال حاضر به گفته شهردار مهاباد متوقف شده است، اما سوال این جاست چه کسانی پاسخگویی خسران شکل گرفته خواهند بود؟! و جبران این خسارت از چه محلی تامین می شود؟