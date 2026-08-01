عکس هایی از جشنواره تتوان با تأکید بر فرهنگ کردی و حمایت از روند صلح

پنجاه‌وهشتمین جشنواره فرهنگ و هنر شهرداری تتوان در استان بدلیس، با شعار «در تتوان فرهنگ هست، هنر هست، ما هستیم» و با حضور ده‌ها هزار نفر در ساحل دریاچه وان آغاز شد. سخنرانان مراسم با تأکید بر نقش جشنواره در حفظ و گسترش زبان و فرهنگ کردی، حمایت خود را از روند صلح و جامعه دموکراتیک اعلام کردند. عبدالله زیدان، شهردار مشترک برکنارشده کلان‌شهر وان، این روند را آینده مشترک مردم کرد و ترک دانست و از دولت خواست در برابر گام‌های برداشته‌شده از سوی کردها، رویکردی جدی و متناسب در پیش گیرد. روز نخست جشنواره با اجرای نسلیهان ادیش، شاهه بدو و سرحدو و رقص‌های گروهی شرکت‌کنندگان تا ساعات پایانی شب ادامه یافت.