محکومیت ۱۰ میلیارد ریالی قاچاقچی لوازم آرایشی در دیواندره

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: پرونده قاچاق ۱۱۲ هزار قلم لوازم آرایشی به ارزش بیش از ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان دیواندره مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی برای حمل کالا، شعبه رسیدگی کننده اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را با احتساب ارزش خودروی حامل کالا، به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به نحوه کشف این محموله، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان دیواندره هنگام کنترل خودروهای عبوری، محموله قاچاق لوازم آرایشی را کشف و ضبط کردند و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.