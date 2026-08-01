۶۲٠ هزار زوار از مرز خسروی تردد کردند

به گزارش کردپرس؛ بهرام سلیمانی با تشریح آخرین آمار تردد زائران اربعین اظهار کرد: از ابتدای عملیات اربعین تاکنون، ۴۷۱ هزار و ۹۸۰ نفر از مرز خسروی خارج شده‌اند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۴۵۹ هزار و ۲۸۱ نفر بوده و نشان‌دهنده افزایش سه‌درصدی خروج زائران است.

وی افزود: در این مدت، ۱۵۰ هزار و ۵۸۵ نفر نیز از طریق مرز خسروی وارد کشور شده‌اند؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۱ هزار و ۹۴۰ نفر بوده است که افزایش شش‌درصدی را نشان می‌دهد.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه تصریح کرد: در مجموع، میزان ترددهای ورودی و خروجی مرز خسروی نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش یافته است.

سلیمانی با بیان اینکه تردد زائران در مرز خسروی به‌صورت روان، منظم و بدون وقفه در جریان است، گفت: زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم برای پذیرش و خدمات‌رسانی به زائران فراهم شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی استان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات هستند.