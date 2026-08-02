۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵

«غیاث احمدی»، نماینده کردستان در مسابقات «مردان آهنین» ایران، درگذشت

«غیاث احمدی»، نماینده کردستان در مسابقات «مردان آهنین» ایران، درگذشت

سرویس کردستان - «غیاث احمدی»، از چهره های شناخته شده ورزش قدرتی و نماینده استان کردستان در مسابقات «مردان آهنین» ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری، بر اثر ایست قلبی در سنندج درگذشت.

به گزارش کرد پرس، احمدی متولد سال ۱۳۶۴ در سنندج بود و از نخستین ورزشکاران حرفه ای رشته قوی ترین مردان در کشور به شمار می رفت.

وی فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۸۵ آغاز کرد و طی سال های حضور در رقابت های کشوری، افتخارات ارزشمندی را برای ورزش کردستان به دست آورد.

این ورزشکار در سال ۱۳۸۷ به مرحله نیمه نهایی مسابقات قوی ترین مردان ایران راه یافت و در سال ۱۳۸۸ نیز در جمع هشت ورزشکار برتر این رقابت ها قرار گرفت.

از مهم ترین افتخارات اخلاقی غیاث احمدی، کسب کاپ اخلاق مسابقات قوی ترین مردان ایران در سال ۱۳۸۹ بود؛ افتخاری که نشان دهنده منش پهلوانی و رفتار حرفه ای او در کنار توانمندی های ورزشی اش بود.

غیاث احمدی شامگاه دهم مرداد ماه، پس از تحمل یک دوره بیماری، در سنندج چشم از جهان فروبست.

کد مطلب 2797843

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