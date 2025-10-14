به گزارش کردپرس، انجمن پژوهش و توسعه زبان و فرهنگ بین النرین (مزوپوتامیا) در محله قزل‌پینار از توابع شهرستان چرکزکوی در استان تکیرداغ، دوره‌های آموزش زبان کردی را آغاز کرده است. نخستین جلسه این دوره‌ها در ساختمان انجمن برگزار شد و با استقبال چشمگیر ساکنان محلی همراه بود. در مرحله نخست، کلاس‌ها هفته‌ای یک روز و در سطح مقدماتی برگزار می‌شود.

ماموستا سیف الدین وله کوری، مدرس این دوره، با تأکید بر اهمیت زبان مادری گفت: «زبان مادری بخش حیاتی هویت جمعی است. برای مقابله با روند همگون‌سازی و حفظ موجودیت فرهنگی‌مان باید هر فرد زبان خود را بیاموزد، صحبت کند و آن را پاس بدارد.» او همچنین از خانواده‌ها خواست تا فرزندانشان را برای شرکت در این کلاس‌ها تشویق کنند و افزود: «این فقط حق بزرگسالان نیست؛ حق نسل‌های آینده هم هست. اگر می‌خواهیم کودکان‌مان در خانه، خیابان و مدرسه تحت فشار زبانی قرار نگیرند، باید خودمان پیش‌قدم شویم.»

به گفته وِلَه کوری، تعداد شرکت‌کنندگان از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته و در صورت تداوم این روند، کلاس‌های سطح دوم و پیشرفته نیز تشکیل خواهد شد. او با اشاره به حضور پررنگ زنان، جوانان و گروه‌های سنی مختلف افزود که این انجمن تنها به آموزش زبان کردی محدود نخواهد شد و در آینده نزدیک دوره‌هایی در زمینه‌های فرهنگی و هنری مانند آموزش ساز ارْبانه (دف)، باغلاما، نقاشی، تئاتر، نمایش، شطرنج و هلپرکی نیز برگزار خواهد کرد.

وِلَه کوری با یادآوری اینکه در منطقه قزل‌پینار جمعیت قابل توجهی از کردها زندگی می‌کنند اما فعالیت‌های سازمان‌یافته فرهنگی تا کنون محدود بوده است، تأکید کرد: «هدف ما تقویت حافظه فرهنگی منطقه از طریق آموزش خواندن و نوشتن، تمرین گفتار، برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری و پروژه‌های ویژه برای کودکان است. آموزش زبان کردی فقط یادگیری الفبا نیست؛ یعنی زنده نگه داشتن روح و حافظه‌ی فرهنگی یک ملت.»

او در پایان همه علاقه‌مندان را به ثبت‌نام در کلاس‌ها و شرکت در فعالیت‌های فرهنگی انجمن دعوت کرد و گفت: «زبان هویت است و فرهنگ آینده ما. با آموزش و تداوم این فعالیت‌ها می‌توانیم از میراث زبانی و فرهنگی خود محافظت کنیم.»