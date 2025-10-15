به گزارش کردپرس، کارگاه «استراتژی و سیاستهای مبارزه برای زبان کُردی» به همت پلتفرم نهادهای دموکراتیک (DEKUP) و انجمن ها و نهادهای زبانی عضو این پلتفرم در شهر وان آغاز به کار کرد. این کارگاه در سالن «چراغان» در منطقهی ریا ارمش (ایپک یولو) برگزار شد و بنرهایی با شعارهای «مبارزه و کار برای زبان کُردی» و «موقعیت رسمی برای آموزش به زبان کُردی» در سالن نصب شده بود.
مراسم با یک دقیقه سکوت آغاز شد و پس از آن هوال دلبهار، عضو کمیته آمادهسازی کارگاه، سخنرانی افتتاحیه را انجام داد. او این کارگاه را به افتخار چهرههای برجسته فرهنگی کُرد همچون طاهره اوریان، احمد خانی، فقیه طیران و جگرخون و همچنین عبدالله اوجالان و تمام جانباختگان جنبش آزادیخواهی جغرافیای کردستان تقدیم کرد و گفت: «اگر مبارزات آنان نبود، امروز امکان برگزاری چنین کارگاهی برای ما فراهم نمیشد.»
دلبهار با اشاره به سخنان عبدالله اوجالان درباره اهمیت زبان مادری گفت: «اوجالان میگوید: «زبان برای یک ملت به اندازه آب و نان اهمیت دارد و پیشرفت هر جامعهای به زبان آن وابسته است.» او هشدار میدهد که «مردمی که از زبان مادری خود محروم شوند، به وضعیتی بسیار اسفبار دچار خواهند شد.» بنابراین زبان، بدن و هویت ما را تعریف میکند و باید از آن پاسداری کنیم.»
او افزود: «ممکن است کاستیها و اشتباهاتی وجود داشته باشد، اما اگر امروز شاعران، نویسندگان و پژوهشگران کُرد در حال کار و تولید در زمینه زبان کُردی هستند، این حاصل سالها مبارزه جنبش کُردی است.»
دلبهار در ادامه سخنانش تأکید کرد: «عبدالله اوجالان روندی را برای ساخت جامعهای صلحطلب آغاز کرد، اما تا زمانی که زبان کُردی وضعیت رسمی نیابد و آموزش به زبان مادری برقرار نشود، نه صلح و نه آرامش محقق نخواهد شد. زبان کُردی خط قرمز ماست. باید همه مسائل زبانی خود را در این کارگاه بهطور شفاف بررسی کنیم.»
او با انتقاد از وضعیت فعلی زبان کردی در ترکیه گفت: «اگر امروز سیاستهای همگونسازی در همه عرصههای زندگی ادامه دارد، ما نیز در این وضعیت سهمی داریم. این کارگاه برای همین برگزار شده تا استراتژی عملی و مشخصی برای زبان کُردی تدوین شود. پیش از این نشستها و کنفرانسهای متعددی برگزار شده، اما به دلیل نبود مکانیزمهای پایدار و تصمیمهای الزامآور، این تلاشها به نتیجه نرسیدهاند. این بار میخواهیم از این چرخه عبور کنیم.»
به گفته برگزارکنندگان، در این کارگاه که به مدت دو روز ادامه خواهد داشت، چهار کمیته بهطور روزانه گزارشها و برنامههای خود را ارائه خواهند کرد. نخستین نشست با ارائه نهادهای زبانی آغاز شد.
