افتتاح مرکزی تازه برای آموزش و گسترش زبان کُردی در استانبول + فیلم

به گزارش کردپرس، مرکز تازهای برای آموزش و گسترش زبان کردی در استانبول آغاز به کار میکند. «انجمن پژوهش و توسعه زبان و فرهنگ کردی» با نام «زیمانخانه» قرار است روز ۲۱ ژوئن در منطقه عمرانیه استانبول افتتاح شود.
در این مرکز، دو کلاس برای بزرگسالان و یک کلاس برای کودکان در نظر گرفته شده است. در مرحله نخست، آموزشها به گویش کرمانجی زبان کردی برگزار خواهد شد و در مراحل بعدی، آموزش دیگر گویشهای کردی نیز در برنامه قرار دارد.
مسئولان زیمانخانه اعلام کردهاند که فعالیت این مرکز تنها به آموزش زبان محدود نخواهد بود و برنامههای فرهنگی و هنری نیز در کنار کلاسهای زبان برگزار میشود. نمایش فیلم، دیدار با نویسندگان، برنامههای امضای کتاب و برگزاری مناسبتهای مرتبط با زبان مادری و زبان کردی از جمله برنامههای پیشبینیشده این انجمن است.
حاجی اربک، از مدیران زیمانخانه، با اشاره به روند شکلگیری این مرکز گفت زیمانخانه با تلاش جمعی و حمایت مردم ساخته شده است. او با یادآوری سخنان جلادت علی بدرخان، روشنفکر و زبانشناس کرد، گفت: «جلادت بدرخان میگوید به زبان کردی خدمت کنید؛ اگر فرصت خدمت ندارید، قدر و ارزش کسانی را که به این زبان خدمت میکنند بدانید. مردم ما نسبت به زبان خود حساسیت زیادی دارند و ما نیز تلاش میکنیم در این زمینه خدمتی انجام دهیم.»
اربک با تأکید بر اینکه زبان کردی باید به زبان آموزش تبدیل شود، گفت این زبان همچنان با فشارها و موانع مختلف روبهروست. او افزود: «باید از خودمان هم انتقاد کنیم. کردی زبان آموزش نیست، در این زمینه دشواریهای جدی وجود دارد و این بخشی از روند آسیمیلاسیون است. اما امروز ما خودمان نیز در حال آسیمیله کردن خود هستیم. به همین دلیل یکی از مهمترین اهداف ما این است که نهادها و فعالیتهای مربوط به زبان را در مرکز میدان سیاسی قرار دهیم.»
او با بیان اینکه زیمانخانه فقط یک نهاد آموزشی نخواهد بود، تأکید کرد که فعالیتهای فرهنگی و هنری نیز همراه با آموزش زبان پیش برده خواهد شد.
اربک در ادامه گفت: «کردها ۵۰ سال است برای زبان خود مبارزهای دشوار و بیوقفه انجام میدهند، اما این مبارزه هنوز به طور کامل به نتیجه نرسیده است. یکی از دلایل آن نیز کمبودها و خلأهای موجود در حوزه زبان است. با این حال ما امیدواریم و در این زمینه ادعا داریم. دانشآموزانی خواهیم داشت، آنان را آموزش خواهیم داد و در آینده خودشان معلم خواهند شد. ما با زبان و هویت خود در این مبارزه حضور خواهیم داشت.»
مدیران زیمانخانه از همه نهادهای دموکراتیک، سازمانهای مدنی و علاقهمندان به زبان و فرهنگ کردی دعوت کردهاند در مراسم افتتاحیه این مرکز در ۲۱ ژوئن شرکت کنند.
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