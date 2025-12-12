به گزارش کردپرس، انجمن کُردی اسکی‌شهر (Eskişehir Kurdî Topluluğu) اقدام به برگزاری دوره آموزش زبان کردی برای دانشجویان دانشگاه کرد. این کلاس که روز ۷ دسامبر در یک کافه محلی آغاز شده بود، با مداخله کمیسیونی از اداره آموزش و پرورش منطقه اُدون‌پازاری ناتمام ماند.

بنا بر گزارش روزنامه ارمنی آگوس، پیش از شروع درس، حضور نیروهای پلیس در اطراف کافه و توجه به این امر، باعث جلب توجه شد. اندکی پس از آغاز کلاس، حدود شش نفر بدون هیچ هشدار یا اطلاع قبلی وارد سالن برگزاری شدند و شروع به عکس‌برداری کردند. این افراد خود را از سوی اداره آموزش و پرورش معرفی کردند و اعلام کردند که علیه «فعالیت آموزشی بدون مجوز» گزارش دریافت کرده‌اند. سپس اعضای این کمیته همراه با تنظیم صورت‌جلسه‌ای محل را ترک کرد.

در واکنش به این رویداد، روز ۸ دسامبر گروه‌های دانشجویی از چندین دانشگاه، از جمله دانشگاه بوغازایچی، دانشگاه فنی خاورمیانه (اُدتو)، دانشگاه ییلدیز تکنیک، دانشگاه دجله دیاربکر، دانشگاه اژه، دانشگاه دوکوز ایلول، دانشگاه بیلگی، دانشگاه کوچ و دانشگاه استانبول بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. در این بیانیه تأکید شده است که انجمن های فعال در زمینه زبان و فرهنگ کُردی در شهرها و دانشگاه‌های مختلف، چنین موانعی را نمی‌پذیرند و این اقدامات نمی‌تواند مانع از ادامه تلاش آنها برای یادگیری، تدریس و حفظ زبان و فرهنگ کردی شود.

در این بیانیه همچنین آمده که فعالیت‌های فرهنگی و زبانی نباید به مجوز یا رضایت هیچ‌ نهادی وابسته باشد و این گروه‌ها در محوطه دانشگاه‌ها، محلات و سایر فضاهای اجتماعی به برگزاری برنامه‌های مرتبط با زبان، فرهنگ، هنر و ادبیات ادامه خواهند داد تا زبان کردی را یاد بگیرند، آموزش دهند و زنده نگه دارند.