۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۵

ممانعت از برگزاری کلاس زبان کردی در اسکی‌شهر؛ دانشجویان: کنارِ کردها ایستاده‌ایم

ممانعت از برگزاری کلاس زبان کردی در اسکی‌شهر؛ دانشجویان: کنارِ کردها ایستاده‌ایم

سرویس ترکیه - اسکی‌شهیر، مسئولان اداره آموزش و پروش منطقه اُدون‌پازاری با استناد به «عدم مجوز»، آغاز یک دوره آموزش زبان کردی را متوقف کردند. گروه‌های دانشجویی از چندین دانشگاه در واکنش با صدور بیانیه‌ای بر ادامه تلاش برای آموزش و حفظ زبان کردی تأکید کردند. 

به گزارش کردپرس، انجمن کُردی اسکی‌شهر (Eskişehir Kurdî Topluluğu) اقدام به برگزاری دوره آموزش زبان کردی برای دانشجویان دانشگاه کرد. این کلاس که روز ۷ دسامبر در یک کافه محلی آغاز شده بود، با مداخله کمیسیونی از اداره آموزش و پرورش منطقه اُدون‌پازاری ناتمام ماند. 

بنا بر گزارش روزنامه ارمنی آگوس، پیش از شروع درس، حضور نیروهای پلیس در اطراف کافه و توجه به این امر، باعث جلب توجه شد. اندکی پس از آغاز کلاس، حدود شش نفر بدون هیچ هشدار یا اطلاع قبلی وارد سالن برگزاری شدند و شروع به عکس‌برداری کردند. این افراد خود را از سوی اداره آموزش و پرورش معرفی کردند و اعلام کردند که علیه «فعالیت آموزشی بدون مجوز» گزارش دریافت کرده‌اند. سپس اعضای این کمیته همراه با تنظیم صورت‌جلسه‌ای محل را ترک کرد. 

در واکنش به این رویداد، روز ۸ دسامبر گروه‌های دانشجویی از چندین دانشگاه، از جمله دانشگاه بوغازایچی، دانشگاه فنی خاورمیانه (اُدتو)، دانشگاه ییلدیز تکنیک، دانشگاه دجله دیاربکر، دانشگاه اژه، دانشگاه دوکوز ایلول، دانشگاه بیلگی، دانشگاه کوچ و دانشگاه استانبول بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. در این بیانیه تأکید شده است که انجمن های فعال در زمینه زبان و فرهنگ کُردی در شهرها و دانشگاه‌های مختلف، چنین موانعی را نمی‌پذیرند و این اقدامات نمی‌تواند مانع از ادامه تلاش آنها برای یادگیری، تدریس و حفظ زبان و فرهنگ کردی شود. 

در این بیانیه همچنین آمده که فعالیت‌های فرهنگی و زبانی نباید به مجوز یا رضایت هیچ‌ نهادی وابسته باشد و این گروه‌ها در محوطه دانشگاه‌ها، محلات و سایر فضاهای اجتماعی به برگزاری برنامه‌های مرتبط با زبان، فرهنگ، هنر و ادبیات ادامه خواهند داد تا زبان کردی را یاد بگیرند، آموزش دهند و زنده نگه دارند. 

کد مطلب 2791647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha