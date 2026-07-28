دیپلماسی فشرده آنکارا، بغداد و اربیل برای پایان پرونده پ.ک.ک

به گزارش کردپرس، گونول تول، کارشناس مسائل ترکیه، با اشاره به تحرکات دیپلماتیک اخیر میان آنکارا، بغداد و رهبران کرد، اعلام کرد سفر نخستوزیر جدید عراق به ترکیه، تنها چند روز پس از دیدارهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) با مقامهای عراقی در بغداد و رهبران کرد در اربیل و سلیمانیه، نشاندهنده شتاب گرفتن ابتکار ترکیه برای متقاعد کردن حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به خلع سلاح است.
به گفته تول، یکی از مهمترین خواستههای پ.ک.ک در این روند، مسئله عفو هزاران عضو این گروه است که در زندانهای ترکیه، شمال عراق و کشورهای اروپایی حضور دارند. او معتقد است این موضوع که از اصلیترین موانع پیشروی روند صلح محسوب میشود، اکنون در مسیر دستیابی به یک راهحل قرار گرفته و احتمال دارد در هفتههای آینده درباره آن تصمیمگیری شود.
این کارشناس مسائل ترکیه تأکید کرد که رفتوآمدهای اخیر میان مقامهای ترکیه، دولت عراق و رهبران اقلیم کردستان نشان میدهد مذاکرات درباره آینده پ.ک.ک تنها به سطح امنیتی محدود نمانده و ابعاد سیاسی و حقوقی آن نیز در حال بررسی است.
به نظر تول، آنکارا تلاش میکند با ایجاد یک چارچوب قانونی و سیاسی، زمینه پایان دادن به فعالیت مسلحانه پ.ک.ک را فراهم کند؛ موضوعی که نیازمند هماهنگی میان ترکیه، دولت مرکزی عراق، اقلیم کردستان و بازیگران اروپایی مرتبط با پرونده اعضای این گروه است.
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