باز هم حمله نژادپرستانه علیه گروهی از کارگران فصلی کُرد در ترکیه

به گزارش کردپرس، گروهی از کارگران فصلی کُردی که برای کار در بخش کشاورزی از سیورک به شهرستان بُر در استان نیغده رفته بودند، مورد حمله نژادپرستانه قرار گرفتند. در این حمله چند کارگر زخمی شده و به بیمارستان آموزش و پژوهش نیغده انتقال یافتند.
بر اساس گزارشها، فرد مهاجم «جمال اوزر» با اسلحه به سوی کارگران شلیک کرده و کارگر کُرد اورهان ایدیل کورت را بهشدت زخمی کرده است. اوزر پس از بازداشت، پس از انجام مراحل بازجویی و رسیدگی دادستانی، با حکم قضایی روانه زندان شد.
در همین حال، رسانهها گزارش دادهاند که احمد خالص دمیر، شهردار شهرک چوکورکویو از حزب حرکت ملی (MHP)، تلاش کرده در روند ثبت گزارش رسمی دخالت کند و مدعی شده که حمله با «تفنگ مشقی» انجام شده است، در حالی که گزارشهای بیمارستانی و پلیسی این ادعا را رد کردهاند.
واکنشهای سیاسی و محکومیت حمله
زینب اودونجو کوتوی، نماینده حزب دموکراسی و برابری خلقها (دم پارتی) از حوزه استان باتمان، با انتشار ویدئویی از لحظه حمله در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، به شدت این اقدام را محکوم کرد. او در پیامی نوشت:
«کارگر فصلی یعنی بهرهکشی بیوقفه. در این نظم موجود، کارگران فصلی بهعنوان آسیبپذیرترین قشر، تقریباً هر ساله در معرض توهینهای نژادپرستانه، تبعیض و خشونت قرار میگیرند. حمله امروز نشان میدهد که امنیت جانی شهروندان ما تضمین نشده است. در شرایطی که از برساخت صلح سخن میگوییم، چنین حملهای بار دیگر ضرورت و فوریت صلح را آشکار می کند. ما پیگیر این حادثه هستیم، برای همه خانوادههایی که هدف این حمله قرار گرفتند آرزوی سلامتی داریم و خواهان شناسایی و مجازات فوری عاملان این حادثه هستیم.»
نماینده دم پارتی همچنین وزارت کشور و تمامی مقامات مسئول را به انجام وظایف خود و اقدام فوری برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی فراخواند.
همچنین در بیانیهای که توسط فعالان و نهادهای کُرد منتشر شد، آمده است:
«حمله نژادپرستانه به شهروندانی که بهعنوان کارگران فصلی به شهرستان بُر نیغده رفته بودند، محصول ذهنیت تکمحور و اقتدارگرایانهای است که سالهاست ادامه دارد. این حمله نشان داد که برقراری صلح اجتماعی چقدر ضروری و فوری است.
همانند سالهای گذشته، کارگران کُرد امسال نیز در معرض توهینهای نژادپرستانه، تبعیض و خشونت قرار گرفتند. از یک سو نظام نابرابر کار، نیروی آنان را استثمار میکند و از سوی دیگر، نژادپرستی حاکم آنان را تهدید کرده و با حمایت پنهان و آشکار قدرت، به خشونت متوسل میشود.
تأمین امنیت جانی کارگران فصلی و مجازات عاملان حملات نژادپرستانه وظیفه مستقیم حکومت است. ما خواهان کنار گذاشتن رویکردی هستیم که با ایجاد تبعیض، مهاجمان را جسور میسازد و مانع اجرای عدالت میشود.
این حمله نه تنها کارگران کُرد بلکه ارادهی زندگی مشترک ملتها را هدف گرفته است. ما بار دیگر این اقدام را محکوم میکنیم و به خانوادههای آسیبدیده پیام همبستگی و آرزوی سلامتی میفرستیم. به آنان قول میدهیم که این پرونده را تا پایان پیگیری کرده و برای محاکمه و پاسخگویی عاملان مبارزه خواهیم کرد.»
نظر شما