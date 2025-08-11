حمله نژادپرستانه به یک خانواده کُرد در مرسین به دلیل سخن گفتن به زبان کُردی

به گزارش کردپرس، یک خانواده ۸ نفره کُرد در شهرستان چاملی‌یایلا استان مرسین، هنگام بازگشت از سفر، به دلیل سخن گفتن به زبان کُردی هدف حمله نژادپرستانه قرار گرفتند. در این حادثه یکی از اعضای خانواده به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد.

به گزارش خبرگزارش مزوپوتامیا به نقل از منابع محلی، روز گذشته حوالی ساعت ۱۷:۳۰ در روستای کیسجیک از توابع چاملی‌یایلا، یک خانواده ۸ نفره که در میان آنها چند زن و یک نوزاد سه‌ماهه نیز حضور داشتند، در ورودی روستا توسط خودرویی با پلاک ۰۱ ECL 92 متوقف شدند. گروهی از افراد، از جمله دهیار روستا، ابتدا به خانواده توهین لفظی کرده و سپس با گفتن «اینجا جمهوری ترکیه است، چطور کُردی حرف می‌زنید» به آن‌ها حمله فیزیکی کردند.

در پی این حادثه، خانواده با وسیله شخصی خود به بیمارستان شهر مرسین منتقل شدند. عدنان نازلی، یکی از قربانیان، به دلیل شدت جراحات به بخش مراقبت‌های ویژه انتقال یافت و سایر اعضای خانواده به صورت سرپایی مداوا شدند.

پس از شکایت خانواده، مهاجمان بازداشت و به اداره پلیس شهرستان طرسوس منتقل شدند.